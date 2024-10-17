Посадовець запевнив, що наразі у НАТО немає підтверджень стосовно подібних заяв. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на трансляцію Офісу Президента України.

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Рютте не зміг підтвердити участь військ КНДР у війні в Україні

У нас немає свідчень про те, що солдати Північної Кореї у бойові дії, але нам відомо, що Північна Корея підтримує Росію багатьма способами,

– заявив Рютте.

Зокрема, за його словами, йдеться про постачання техніки, боєприпасів, технологій та інновацій. Росія, як наголошує генсек НАТО, платить за це відповідну ціну, оскільки Кремль не отримує усе вищезгадане безплатно від КНДР, Ірану та Китаю.

У відповідь на таку підтримку Москва має надавати їм також інновації, усі спроможності та потенціал. Тому, за його словами, це проблема для України та відповідно для усього континенту. Водночас це може призвести до негативних наслідків для самої Росії.