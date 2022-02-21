У нас все части в боевой готовности, – Резников оценил угрозу атаки России из Приднестровья

21 февраля 2022 , 02:59
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Источник:

ТСН

Насколько вероятным является нападение российских войск на Украину с территории Приднестровья? Свое мнение на этот счет высказал министр обороны Украины Алексей Резников.

Поводом для возникновения такого вопроса стали недавние военные учения "армии Приднестровья". Их, напомним, внезапно провели 19 февраля.

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Нападение из Приднестровья – "несерьезный сценарий"

Глава Минобороны Алексей Резников не считает возможное нападение войск России со стороны Приднестровья (это регион Молдовы, называющий себя отдельной республикой, а фактически контролируемый Россией) серьезным сценарием.

Приднестровье – это не серьезный сценарий. Потому что там и Молдова, давно ждущая возможности восстановить свою территориальную целостность,
– сказал по этому поводу украинский министр.

И добавил, что военные учения, организованные в Приднестровье 19 февраля – "это фарс, который используется как элемент информационной войны".

Обратите внимание,  Резников также подчеркнул, что Вооруженные силы Украины готовы держать удар с любой стороны:  "У нас все боевые части в боевой готовности. Стратегические запасы готовы: топливо и патроны. У нас нет никакой неожиданности".

Напомним:

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Автор: Олесь Друкач