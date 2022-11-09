НАТО впервые в истории может стать "украинским": согласится ли топ-кандидат и что это изменит

Ввиду того, что полномочия действующего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга заканчиваются в декабре этого года, но из-за продления их до сентября 2023 года он еще будет находиться на должности, это не означает, что дискуссий по поводу того, кто же возглавит НАТО в такой ответственный и сложный момент мировой истории не нужно проводить. Далее – в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Козыри, которых нет у других

Именно этим занимаются и западные медиа, и представители стран НАТО , и политики в разных государствах. Поскольку это ключевая роль в системе Североатлантического альянса. Не столько из-за того, что секретарь что-то решает глобально, но по крайней мере это человек, который консолидирует усилия, ищет точки соприкосновения и компромисс между разными странами и является важнейшим дипломатом в сфере мировой обороны.

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Поэтому это критически важная ситуация, тем более что могут быть не лучшие варианты для Украины. А вот Христя Фриланд очень интересный политик, очень интересная вообще жизненная история у человека, который хоть и является канадкой по паспорту и прожил всю свою жизнь в Канаде, однако этнически украинка. Сама себя называет украинкой.

Среди таких преимуществ ее – то, что, во-первых, она знает английский, французский, итальянский, украинский, русский языки. То есть это человек, который сможет общаться на том языке, на котором общается большинство стран-членов НАТО, что является огромным преимуществом по меньшей мере с технической точки зрения.

, это женщина, которая очень хорошо знает пролематику Украины, которая до назначения на политические должности в Канаде была и журналисткой, и работала в Украине, и на самом деле работала в России определенное время. То есть она глубоко понимает ментальность, проблематику и контекст, в котором живет Украина. Поэтому лучшего кандидата с позиции осведомленности в нашей проблематике не найти.

Ну и третье – у Христи Фриланд есть огромный опыт работы на высоких политических должностях. И должен сказать, что быть вице-премьер-министром Канады, быть фактически вторым по влиянию человеком в просто огромном государстве, таком, как Канада (это второй человек после Джастина Трюдо), – это дорогого стоит. Учитывая, что в Канаде есть большое количество других политиков, которые чрезвычайно профессиональны, харизматичны и могли бы с легкостью, возможно, заниматься подобной деятельностью и функциями, которые реализует Христя, но Джастин выбрал именно ее. И он в ней видит очень перспективного политика, который имеет все шансы затем получить лидерство в Либеральной партии.

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Почему канадцы не в восторге

Интересно, что украинская диаспора в Канаде с осторожностью относится к назначению Фриланд руководителем НАТО. Они опасаются и так вяло к этому относятся потому, что видят ее будущим лидером Либеральной партии и, вероятно, следующим премьер-министром Канады. Возможно, не следующим, а следующим премьером от Либеральной партии – я бы вот так сказал. И на нее возлагают огромные надежды, потому что она способна обеспечивать проукраинский результат также в Канаде. И никогда еще украинка или украинец не возглавляли правительство другого государства. Поэтому там такая осторожность.

Кстати, такая же осторожность – и от самой Фриланд. Ее секретарь в правительстве заявил, что она знает, что ее кандидатура рассматривается, однако Христя сосредоточена на том, чтобы работать на канадское общество и помогать ему. Поэтому она сейчас сделала небольшой шаг назад для того, чтобы не навредить, возможно, дальнейшим обсуждениям кандидатур, и ее в том числе. Потому что все-таки до назначения еще остается немного времени.

Ну и, во-вторых, это свидетельствует о том, что она действительно ориентирована на свои функции как вице-премьера, как министра финансов – то есть очень ключевых должностей в канадском обществе. Поэтому она не спешит с какими-либо выводами.

Исторический шанс для двух стран

Но я думаю и я уверен, что для Канады это было бы также огромным достижением, поскольку никогда канадцы еще не возглавляли НАТО, а это – супермощная институция на международной арене, которая и геополитическое влияние имеет, и дипломатическое. И это было бы выгодно официальной Оттаве – для того, чтобы усиливать свои позиции на международной арене.

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Поэтому мы должны надеяться на то, чтобы все-таки разворачивались события в пользу именно Христи, ведь после этого она, очевидно, станет главным лоббистом вступления Украины в НАТО. И я уверен, что, имея такие корни, имея знание контекста, она будет этому способствовать, и это, возможно, ускорит наше присоединение к Североатлантическому альянсу.