У них нет Родины, для них Украина – ресурсная база, – Зеленский об олигархах
Источник:телеграм Владимира Зеленского
Владимир Зеленский 5 ноября подписал закон об олигархах. Благодаря этому документу в Украине должны побороть тех, для кого государство – ресурсная база.
Об этом прездент Украины Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении. По его словам, олигархи очень не хотят, чтобы государство их таковыми признало официально.
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Зеленский отметил, что еще с 1991 года Украина боролась, ведь были политики, которые стремились обладать большим состоянием и наоборот – владельцы состояния хотели иметь влияние на политику.
Однако и первые, и вторые никогда не имели Родины. Украина для них была ресурсной базой. Государственный интерес – незнакомые смешные слова, а государственный бюджет – источник заработка,
– заявил президент.
Зеленский: политика олигархов очень проста
По мнению президента, политика олигархов очень проста: ресурсы не для всех, а только для них, в то же время закон для всех, но только не для них.
"Они покупают депутатов, которые лоббируют их интересы, а также правоохранителей, которые это не замечают, и судей, которые все прощают. Свои медиа превращают в артиллерию против государства и конкурентов. Вот такая, мне кажется, неразумная политика. Этот закон – первый шаг, чтобы положить ей конец", – подытожил Зеленский.
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Закон об олигархах: последние новости
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