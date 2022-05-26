У острова Змеиный заметили захваченный украинский катер: могут быть провокации

Вблизи острова Змеиный был замечен один из малых бронированных артиллерийских катеров ВМС ВСУ. Оккупанты захватили его в Бердянске в начале вторжения.

По всей вероятности, враг будет пытаться использовать украинский катер в своих провокациях. Об этом предупредили в Оперативном командовании "Юг"

Читайте также На Змеином Россия размещает разные средства ПВО и надводный флот, – Вениславский

Какие могут быть провокации

Провокации могут выглядеть как обстрелы иностранных гражданских судов, прибрежных районов Украины или других государств черноморского региона.

Кроме того, захватчики продолжают проводить воздушную разведку. Хотят выявить наши позиции и способы противодействия вдоль побережья Одесщины и Николаевщины. Тем временем наши защитники на Юге только за сутки ликвидировали 20 российских военных, уничтожили 2 вражеских самоходных артустановки и одну зенитную, а также автомобильную технику.

В ОК добавили, что корабельная группировка вражеских сил в Черном море не изменилась, кафиры продолжают блокировать судоходство и работу портов. Также напомнили, что угрозы ракетных ударов и высадки десантов не теряют актуальности. Людям следует быть бдительными и ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Что происходит на острове Змеиный

Остров Змеиный является стратегически важным для России. Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов объяснил , что остров дает контролировать все торговые пути на территории Украины. Также он упрощает высадку морского десанта захватчиков.

Поэтому россияне наращивают свои силы на Змеином. Они установили различные средства ПВО , чтобы помешать атакам от ВСУ с воздуха и системы радиоэлектронной борьбы. Кроме того, на острове был сосредоточен надводный флот.