К побережью Одесщины вынесло якорную мину: эпический момент уничтожения попал на видео

Побережье Одесской области остается опасной зоной из-за мин в Черном море. На днях к побережью Одесщины вынесло мину, которую контролируемо уничтожили.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров. По его словам, к побережью Одесщины штормом в очередной раз вынесло якорную мину.

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Мину штормом вынесло к побережью

Сообщается, что снаряд контролирован уничтожен благодаря своевременному выявлению опасности и оперативному привлечению специалистов Сил обороны. Кроме того, Назаров опубликовал видео уничтожения мин.

Уничтожение мины в Одесской области: видео

Владислав Назаров предостерег, что морское побережье остается линией обороны. Он отметил, что штормовая погода может способствовать вынесению на берег подобных морских "сюрпризов".

Следовательно, он призвал учитывать эту информацию во время организации досуга и пребывания на указанных территориях.

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