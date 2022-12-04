К побережью Одесщины вынесло якорную мину: эпический момент уничтожения попал на видео
Источник:ОК "Юг"
Побережье Одесской области остается опасной зоной из-за мин в Черном море. На днях к побережью Одесщины вынесло мину, которую контролируемо уничтожили.
Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров. По его словам, к побережью Одесщины штормом в очередной раз вынесло якорную мину.
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Мину штормом вынесло к побережью
Сообщается, что снаряд контролирован уничтожен благодаря своевременному выявлению опасности и оперативному привлечению специалистов Сил обороны. Кроме того, Назаров опубликовал видео уничтожения мин.
Уничтожение мины в Одесской области: видео
Владислав Назаров предостерег, что морское побережье остается линией обороны. Он отметил, что штормовая погода может способствовать вынесению на берег подобных морских "сюрпризов".
Следовательно, он призвал учитывать эту информацию во время организации досуга и пребывания на указанных территориях.
Россия заминировала Черное море
- Россия хаотически заминировала Черное море, чтобы препятствовать Украине торговать. Украина заминировала побережье, чтобы Россия не могла высадить свой десант.
- Летом в Одесской области фиксировали немало трагических случаев из-за взрывов мин. Люди получали смертельные ранения, ведь пренебрегали оговорками. В частности, в Одесской области было запрещено купаться в черном море, но люди нарушали предостережениями.
- Один из трагических случаев произошел 11 июня в селе Грибовка Одесской области. Там мужчина пошел отдыхать на пляж с семьей и наткнулся на русскую мину. Случай окончился трагедией.
- Также 15 июля сообщалось, что в Одесской области в море взорвался мужчина. В конце июля трагический инцидент произошел в Николаевской области. На побережье Коблева два человека взорвались на мине.