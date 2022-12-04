Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров. За його словами, до узбережжя Одещини штормом вчергове винесло якірну міну.
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Міну штормом винесло до узбережжя
Повідомляється, що снаряд контрольовано знищено завдяки вчасному виявленню небезпеки та оперативному залученню фахівців Сил оборони. Крім того, Назаров опублікував відео знищення міни.
Знищення міни на Одещині: відео
Владислав Назаров застеріг, що морське узбережжя залишається лінією оборони. Він зазначив, що штормова погода може сприяти винесенню до берега подібних морських "сюрпризів".
Відтак, він закликав враховувати цю інформацію під час організації дозвілля та перебування на зазначених територіях.
Росія замінувала Чорне море
- Росія хаотично замінувала Чорне море, щоб перешкоджати Україні здійснювати торгівлю. Натомість Україна замінувала узбережжя, щоб Росія не могла висадити свій десант.
- Влітку на Одещині фіксували чимало трагічних випадків через вибухи мін. Люди отримували смертельні поранення, адже нехтували застереженнями. Зокрема, на Одещині було заборонено купатися у чорному морі, але люди порушували обмеження.
- Один з трагічних випадків стався 11 червня в селі Грибівка, що на Одещині. Там чоловік пішов відпочивати на пляж із сім'єю і наштовхнувся на російську міну. Випадок закінчився трагедією.
- Також 15 липня повідомлялося, що в Одеській області в морі підірвався чоловік. Наприкінці липня трагічний інцидент стався у Миколаївській області. На узбережжі Коблева двоє людей підірвались на міні.