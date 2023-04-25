Слезы отчаяния и сопли неопределенности: пропагандисты в панике из-за контрнаступления ВСУ

В последнее время на российских телеэкранах только и визга, что об украинском контрнаступлении. Одни пропагандисты кричат, что он провалится, другие мямлят, что он будет ограниченно успешным. При этом третьи уже открыто проклинают 24 февраля 2022 года. Они признают, что спецоперация пошла ох как не по плану. Далее читайте в авторской колонке для сайта 24 канала.

Пропагандисты снова "берут" Бахмут

Самый большой трэш происходит в студии телешоу "60 минут". Пропагандистка Ольга Скабеева и ее муж Евгений Попов умудряются анонсировать одновременно успех и провал контрнаступления ВСУ. Все это – с разницей всего в несколько минут.

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Чем Скабееву возмутило контрнаступление: видео

Не отчитались перед Москвой! Вот мерзавцы! И как теперь россиянам выстраивать оборону? Готовиться к наступлению весной на танках НАТО или уже летом, но с применением западной авиации? Какие же "предатели" эти украинцы! А еще "братским народом" себя называют!

Здесь происходит чудо – оказывается, это не Украина, а Россия готовится проводить контрнаступление.

Пропагандистка заявила, что Россия готовится к новым ударам: видео

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Скабеева вместе с гостями своей программы еще пять месяцев назад обещала вот-вот взять Бахмут. С декабря прошлого года в студии Скабеевой Бахмут брали неоднократно. Вот и сейчас патологическая лгунья решила не напрягаться с креативом и снова "взять" Бахмут.

Вскоре – вот буквально еще 30 – 40 тысяч убитых и раненых россиян – и оккупанты обязательно захватят Бахмут. Ведь этот районный центр – главная цель "специальной военной операции".

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Далее в прямой эфир Скабеевой включился Ян Гагин – это один из московских кураторов террористов квазиреспублик на Донбассе, называющий себя советником главы так называемой "ДНР". Он охотно подхватил победные крики безумной пропагандистки и заявил, что на самом деле в ближайшее время никакого украинского контрнаступления "не произойдет".

Гагин решил поделиться своими знаниями ситуации на фронте: видео

Впоследствии пропагандистку переклинило, и она стала опровергать то, что сама несла буквально несколько минут назад.

Как изменилась риторика Скабеевой: видео

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После этого в Скабееву вселяется дух маршала Жукова. Она, ссылаясь на китайские СМИ, анонсирует скорую капитуляцию Украины. Мол, так будет, если Владимир Зеленский срочно не подпишет с вооруженными маньяками мирный договор.

Скабеева записалась в советники Зеленского: видео

Дальше слово взял полковник Ходаренок. Это так называемый военный эксперт, выполняющий в пропагандистской студии функции уполномоченного по делам реальности. Он напоминает, что никакого Бахмута русская армия еще не взяла и рекомендует прекратить придумывать сказки.

В студии звучит шокирующая для россиян правда о реальности: видео

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Последний перл принадлежит бывшему зеку Евгению Пригожину, который 2 недели назад не только "взял" Бахмут, но и провозгласил себя ведущим юристом России. Он заявил, что "юридически взял Бахмут".

Российскую пропаганду жестоко плющит. Они входят в студию в страхе перед неизвестным, а выходят из нее – с ужасом от новостей, которые узнают в прямом эфире. Понять, почему все так плохо, они не могут из-за имперской ограниченности.

Реальность им не очень нравится, потому что в ней они уже через несколько месяцев окажутся в тюрьме. Поэтому их обычные псевдопатриотические крики все чаще сменяются слезами отчаяния и соплями неопределенности.

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