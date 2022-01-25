У Путина другая мечта, – Резников уверен, что Россия не будет бомбить Украину

Глава Минобороны Алексей Резников не верит в сценарий бомбардировки или ракетной атаки России на Украину. Мол, даже если Кремль таки решит нападать, Владимир Путин хочет, чтобы здесь его войска встречали с цветами.

В эфире проекта Алексей Резников заверил, что совершенно честно не верит, что в тактике Кремля есть необходимость наносить удар бомбами или ракетами по Украине.

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Путин хочет, чтобы его встречали с цветами

По словам министра обороны, даже если Кремль решит продолжать экспансию, бомбардировки не будет. Мол, Владимир Путин верит в то, что его будут встречать на улицах с цветами.

Он мечтает быть "собирателем земель Российской Империи". Мечтает восстановить Российскую Империю, включая Польшу, как сегодня сказал президент Квасневский (Александер Квасневский, президент Польши в 1995 – 2005 годах – 24 канал). И со Словакией, Венгрией, Чехией и даже странами Балтии,

– убежден Алексей Резников.

Поэтому он убежден, что Путину нет никакого смысла бомбить эти территории, ведь он мечтает увидеть перед собой цветы на улицах.

Возможно вторжение России: последние новости

Как ни странно, в последние дни больше всего паниковать из-за возможного нападения России начали те, кто должен быть с Украиной до последнего – ее международные партнеры.

Так, уже ряд западных стран планируют эвакуацию своих дипломатов, их семей или даже всех своих граждан из Украины. Все из-за угрозы нового вероятного вторжения России.

По последним данным, Россия собрала у украинских границ до 120 тысяч военных. В то же время разведка США пытается узнать, не перебросила ли Россия к границе Украины еще и ядерное оружие.

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