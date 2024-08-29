"Красных линий" нет: на какой единственный ответ способен Путин по Курской операции

Боевые действия в Курской области продемонстрировали, что никаких "красных линий" для Путина не существует. Оказалось, что главе Кремля нечем ответить на эту операцию ВСУ.

Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, предположив, что Путин ничего не сможет сделать, когда США предоставят Украине необходимое для победы оружие.

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Что показала Курская операция

Российский оппозиционный журналист отметил, что Путин должен был бы как-то реагировать на Курскую операцию, перебрасывать силы, чтобы защищать территорию. Пока что он этого не делает. В то же время в России есть растерянность из-за того, что украинские войска находятся на ее территории.

Это показало незащищенность России изнутри,

– подчеркнул Яковенко.

Также, по его словам, это перелом настроения у людей, принимающих решения на Западе. Они начали понимать, что Украина может победить. Это очень важное событие, которое в значительной степени означает, что Украина перехватила инициативу и теперь управляет настроениями.

На что способен Путин в ответ на Курскую операцию

Яковенко заметил, что Путин не привык к такому. Ведь он находился в плену своей идеологемы, что Россия больше и имеет много человеческих, материальных и военных ресурсов. И она будет давить на Украину.

Однако, по его словам, после Курской операции оказалось, что Путину нечем ответить. Какой-то ответ проявляется лишь в том, что он собирает максимальное количество ракет, которое может, и запускает их по гражданской инфраструктуре Украины.

Но, видимо, это весь ответ, на который способен Путин,

– заявил оппозиционный журналист.

То есть, подчеркнул он, выяснилось, что никаких "красных линий" Путина не существует. Поэтому это очень весомый аргумент, чтобы в США приняли план, который Владимир Зеленский планирует представить американскому лидеру Джо Байдену и двум кандидатам в президенты – Дональду Трампу и Камале Харрис.