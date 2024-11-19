Настроен решительно: какие у Путина цели в отношении Украины и Европы

Война, которую начал Владимир Путин, не прекращается и не становится менее кровопролитной. Вероятно, кремлевский диктатор не оставляет своих амбиций в отношении Украины. Европейский мир также столкнулся с испытаниями из-за российской агрессии.

Об этом 24 Каналу рассказал профессор, политологии Сиракузского университета Брайан Тейлор, отметив, что Путин стремится к политическому контролю над Украиной. По его мнению, Европа также является его целью, ведь России важно ослаблять влияние мировых лидеров.

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Цели Путина

Брайан Тейлор считает, что в краткосрочной перспективе Путин решительно настроен вытеснить украинские войска из Курской области и расширить российский контроль в Донецкой и Луганской областях.

Оккупанты бросают в эти бои огромное количество войск, неся значительные потери, однако штурмовые действия не прекращаются. Поэтому я и думаю, что на этом они сейчас сосредоточены больше всего,

– сказал профессор политологии.

Однако он предположил, что это лишь временная цель, ведь Путин стремится к чему-то большему.

"Он хочет разделенную Европу, которая будет отделена от Соединенных Штатов Америки. Это становится более вероятным при президентстве Дональда Трампа", – высказался Брайан Тейлор.

Путин также пытается разделить Европу между собой, ведь для цивилизованного мира война в Украине – непростое испытание. Сейчас, во время российской агрессии, европейцам надо объединиться и взять на себя главную роль в поддержке Украины.

Важно! Украина должна получить второй транш от ЕС на сумму 1,9 миллиарда евро. Это ожидается весной 2025 года. Средства поступают из доходов замороженных российских активов. Часть суммы может пойти на поддержку украинской оборонной промышленности. Первый транш насчитывал 1,4 миллиарда евро.

Профессор политологии объяснил, что при президентстве Трампа пока неизвестно, будут ли США продолжать играть основную роль в военной помощи Украине.