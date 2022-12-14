У Путина планируют встречу с гауляйтерами и комментируют мечты одного из них об "Одессе и Чернигове"
Владимир Путин хочет встретиться с гауляйтерами, которых называет так называемыми "главами" временно оккупированных территорий Украины. Встречу планируют провести до истечения 2022 года.
Соответствующую информацию сообщили РосСМИ. Кроме того, рупор Кремля прокомментировал циничное заявление Пушилина о якобы "необходимости освободить Одессу и Чернигов".
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Что планирует Путин к концу 2022 года
РосСМИ со ссылкой на источники сообщило, что якобы российский диктатор до конца 2022 года должен встретиться с гауляйтерами из временно оккупированных частей:
- Донецкой;
- Луганской;
- Запорожской;
- а также Херсонской области.
Источники в администрации российского диктатора говорят, что рабочая встреча якобы должна состояться 20 декабря, хотя на этот день у главы Кремля есть и другие мероприятия.
Российские пропагандисты заявили, что на встрече будут обсуждаться вопросы:
- "открытие на территориях представительств федеральных территориальных органов власти";
- а еще – вопросы безопасности.
Песков прокомментировал заявление Пушилина
Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков, которого по праву называют рупором Кремля, не обошел вниманием заявление гауляйтера из Донетчины Дениса Пушилина. Последний сказал в интервью пропагандистам о том, что якобы Одесса и Чернигов должны быть "освобождены".
Вопрос о возможности присоединения Одессы и Чернигова будет зависеть от выбора граждан…
– сказал Песков.
Он также заявил, что первоочередной задачей является якобы "защита" людей в квазиреспубликах на Донбассе.
Что не так с заявлением Пескова
В Центре противодействия дезинформации объяснили, что это заявление является нарративом дня, который продвигали российские СМИ. Ведь это в очередной раз доказывает, что враги хотели захватить всю Украину и идти с войной на Запад. Однако:
- заявление Пескова свидетельствует о том, что захват Чернигова и Одессы пока не приоритет "спецоперации";
- а из-за неспособности взять под контроль захваченные территории Россия вынуждена изменить риторику и заявлять о намерениях хотя бы сдержать ситуацию на Донбассе.
В Центре противодействия дезинформации добавили, что российские оккупационные войска не прекратят попытки наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Однако и успеха не добьются из-за достойного ответа ВСУ.
Последние заявления о войне
- По состоянию на 14 декабря россияне и дальше пытаются вести штурм Бахмута. Однако Вооруженные Силы Украины удерживают позиции.
- Кроме того, в России началась грызня между верхушкой вооруженных сил. Также террорист Гиркин заявил, что есть "кризис стратегического планирования" в войне России против Украины.
- Кроме того, 13 декабря проверять свою боеготовность начала Беларусь. В рамках этой проверки Лукашенко по меньшей мере 20 танков переправляет на белорусский полигон в Гродно.