У Путина планируют встречу с гауляйтерами и комментируют мечты одного из них об "Одессе и Чернигове"

Владимир Путин хочет встретиться с гауляйтерами, которых называет так называемыми "главами" временно оккупированных территорий Украины. Встречу планируют провести до истечения 2022 года.

Соответствующую информацию сообщили РосСМИ. Кроме того, рупор Кремля прокомментировал циничное заявление Пушилина о якобы "необходимости освободить Одессу и Чернигов".

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Что планирует Путин к концу 2022 года

РосСМИ со ссылкой на источники сообщило, что якобы российский диктатор до конца 2022 года должен встретиться с гауляйтерами из временно оккупированных частей:

Донецкой;

Луганской;

Запорожской;

а также Херсонской области.

Источники в администрации российского диктатора говорят, что рабочая встреча якобы должна состояться 20 декабря, хотя на этот день у главы Кремля есть и другие мероприятия.

Российские пропагандисты заявили, что на встрече будут обсуждаться вопросы:

"открытие на территориях представительств федеральных территориальных органов власти";

а еще – вопросы безопасности.

Песков прокомментировал заявление Пушилина

Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков, которого по праву называют рупором Кремля, не обошел вниманием заявление гауляйтера из Донетчины Дениса Пушилина. Последний сказал в интервью пропагандистам о том, что якобы Одесса и Чернигов должны быть "освобождены".

Вопрос о возможности присоединения Одессы и Чернигова будет зависеть от выбора граждан…

– сказал Песков.

Он также заявил, что первоочередной задачей является якобы "защита" людей в квазиреспубликах на Донбассе.

Что не так с заявлением Пескова

В Центре противодействия дезинформации объяснили, что это заявление является нарративом дня, который продвигали российские СМИ. Ведь это в очередной раз доказывает, что враги хотели захватить всю Украину и идти с войной на Запад. Однако:

заявление Пескова свидетельствует о том, что захват Чернигова и Одессы пока не приоритет "спецоперации";

а из-за неспособности взять под контроль захваченные территории Россия вынуждена изменить риторику и заявлять о намерениях хотя бы сдержать ситуацию на Донбассе.

В Центре противодействия дезинформации добавили, что российские оккупационные войска не прекратят попытки наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Однако и успеха не добьются из-за достойного ответа ВСУ.

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