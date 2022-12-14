Відповідну інформацію повідомили росЗМІ. Окрім того, рупор Кремля прокоментував цинічну заяву Пушиліна про нібито "необхідність звільнити Одесу та Чернігів".

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Що планує Путін до кінця 2022 року

РосЗМІ з посиланням на джерела повідомило, що нібито російський диктатор до кінця 2022 року має зустрітись з гауляйтерами з тимчасово окупованих частин:

Донецької;

Луганської;

Запорізької;

а також Херсонської областей.

Джерела в адміністрації російського диктатора кажуть, що нібито робоча зустріч має відбутись 20 грудня, хоч на цей день у глави Кремля є й інші заходи.

Російські пропагандисти заявили, що на зустрічі обговорюватимуть питання:

"відкриття на територіях представництв федеральних територіальних органів влади";

а ще – питання безпеки.

Пєсков прокоментував заяву Пушиліна

Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков, якого заслужено називають рупором Кремля, не оминув увагою заяву гауляйтера з Донеччини Дєніса Пушиліна. Останній сказав в інтерв'ю пропагандистам про те, що нібито Одеса і Чернігів мають бути "звільнені".

Питання про можливість приєднання Одеси та Чернігова буде залежати від вибору громадян…

– сказав Пєсков.

Він також заявив, що першочерговим завданням є нібито "захист" людей у квазіреспубліках на Донбасі.

Що не так з заявою Пєскова

У Центрі протидії дезінформації пояснили, що ця заява є наративом дня, який просували російські ЗМІ. Адже це вчергове доводить, що вороги хотіли захопити всю Україну та йти з війною на Захід. Проте:

заява Пєскова свідчить про те, що захоплення Чернігова та Одеси наразі не пріоритет "спецоперації";

а через нездатність взяти під контроль загарбані території, Росія змушена змінити риторику та заявляти про наміри хоча б стримати ситуацію на Донбасі.

У Центрі протидії дезінформації додали, що російські окупаційні війська не припинять спроби наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Однак і успіху не досягнуть через гідну відповідь ЗСУ.

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