Відповідну інформацію повідомили росЗМІ. Окрім того, рупор Кремля прокоментував цинічну заяву Пушиліна про нібито "необхідність звільнити Одесу та Чернігів".
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Що планує Путін до кінця 2022 року
РосЗМІ з посиланням на джерела повідомило, що нібито російський диктатор до кінця 2022 року має зустрітись з гауляйтерами з тимчасово окупованих частин:
- Донецької;
- Луганської;
- Запорізької;
- а також Херсонської областей.
Джерела в адміністрації російського диктатора кажуть, що нібито робоча зустріч має відбутись 20 грудня, хоч на цей день у глави Кремля є й інші заходи.
Російські пропагандисти заявили, що на зустрічі обговорюватимуть питання:
- "відкриття на територіях представництв федеральних територіальних органів влади";
- а ще – питання безпеки.
Пєсков прокоментував заяву Пушиліна
Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков, якого заслужено називають рупором Кремля, не оминув увагою заяву гауляйтера з Донеччини Дєніса Пушиліна. Останній сказав в інтерв'ю пропагандистам про те, що нібито Одеса і Чернігів мають бути "звільнені".
Питання про можливість приєднання Одеси та Чернігова буде залежати від вибору громадян…
– сказав Пєсков.
Він також заявив, що першочерговим завданням є нібито "захист" людей у квазіреспубліках на Донбасі.
Що не так з заявою Пєскова
У Центрі протидії дезінформації пояснили, що ця заява є наративом дня, який просували російські ЗМІ. Адже це вчергове доводить, що вороги хотіли захопити всю Україну та йти з війною на Захід. Проте:
- заява Пєскова свідчить про те, що захоплення Чернігова та Одеси наразі не пріоритет "спецоперації";
- а через нездатність взяти під контроль загарбані території, Росія змушена змінити риторику та заявляти про наміри хоча б стримати ситуацію на Донбасі.
У Центрі протидії дезінформації додали, що російські окупаційні війська не припинять спроби наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Однак і успіху не досягнуть через гідну відповідь ЗСУ.
Останні заяви про війну
- Станом на 14 грудня росіяни й надалі намагаються вести штурм Бахмута. Проте Збройні Сили України тримають позиції.
- Окрім того, в Росії почалась гризня між верхівкою збройних сил. Також терорист Гіркін заявив, що є "криза стратегічного планування" у війні Росії проти України.
- Окрім того, 13 грудня перевіряти свою боєготовність почала Білорусь. У межах цієї перевірки Лукашенко щонайменше 20 танків переправляє на білоруський полігон у Гродно.