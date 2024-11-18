Путин идет ва-банк, он может наделать много ошибок

Российский глава Владимир Путин сейчас ведет игру ва-банк, то есть всем рискует. В состоянии эйфории он может принять немало ошибочных решений.

Украина на это и рассчитывает. Как объяснил 24 Каналу председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак, Россия сама загнала себя в тупик. Сложно представить, как будет из него выходить.

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Перед какой дилеммой встал Путин

Виктор Шлинчак считает, что Путин идет сейчас ва-банк. Он находится в эйфории, поэтому может наделать очень много ошибок, на что Украина надеется.

С одной стороны, его спичрайтеры заявляют, что надо исходить из нынешних реалий. Но они предусматривают проведение Украиной демилитаризованной линии по Курской области.

Это, в свою очередь, означает, что некоторые заявления, в частности, российских спикеров можно расценивать двояко. Поэтому Путин будет спешить, подталкивать свои войска как можно быстрее освободить Курщину.

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С другой стороны, глава Кремля стремится захватить как можно больше территорий и выйти на линии, которые будут ему выгодны.

Давайте заглянем в конституцию России. Они сами загнали себя в ловушку, когда записали полностью Запорожскую и Херсонскую области в конституцию. Как они будут из этого выходить, только Богу известно,

– отметил председатель правления Института мировой политики.

На полях саммита "большой двадцатки" есть возможность переговорить, а также передать сигналы. И не только России через главу МИД Сергея Лаврова, но и обсудить ситуацию с китайским лидером Си Цзиньпинем и другими руководителями, которые будут представлять Глобальный Юг.

Что интересно, Путин сделает роковую ошибку, если начнёт давить на избранного президента США Дональда Трампа. Понимает ли он это – кто знает.