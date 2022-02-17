У Путина "кишка тонка", на войну не решится, – российский политолог об обстрелах на Донбассе

Боевики обстреляли Станицу Луганскую, однако провокации России на Донбассе были предсказуемыми. На полномасштабную войну против Украины Владимир Путин решиться не сможет.

Об этом в эфире 24 канала рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин. По его словам, то, что Кремль не может отступить просто так – понятно.

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Россия пытается запугать Украину

Путин, по мнению Орешкина, пытается любым способом сохранить лицо. В этом смысле провокации на территории ОРДЛО ожидаемы.

В то же время, главная задача Украины – не поддаваться на провокации, добавил политолог. Серьезных атак Путин сделать не может, ведь над ним "висят" слишком серьезные санкции Запада.

Если на территории ОРДЛО в большом количестве активизируются российские военные, Запад будет вынужден ввести санкции. Поэтому сейчас говорится о запугивании, но менее масштабном, чем было 2 – 3 недели назад, сказал Дмитрий Орешкин.

На масштабную войну Путин пойти не может – "кишка тонка". Однако более отвратительные обострения именно на территории псевдореспублик – это было предсказуемо. Думаю, украинское военное и политическое руководство готово к этому. Дмитрий Орешкин Российский политолог

Орешкин об обстрелах на Донбассе: смотрите видео

Обострение на Донбассе: коротко