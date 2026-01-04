Назревает политический кризис, – политолог раскрыл серьезные проблемы Путина
- Путин сталкивается с многочисленными проблемами, включая экономические трудности, которые обостряются из-за войны в Украине, и падения цен на нефть.
- Интересы Путина не совпадают с интересами российской верхушки, которая мечтает о завершении войны, и уже начинается подготовка к постпутинскому будущему с Дмитрием Козаком как потенциальным "реформатором".
Владимир Путин утонул в проблемах, которые вызвала война России против Украины. Однако их количество продолжает неуклонно увеличиваться.
Российский диктатор сделал ставку на военное наступление, чтобы с помощью силы решить свои проблемы, сказал 24 Каналу политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман. Однако это не совпадает с интересами верхушки, которая мечтает о завершении войны.
Что задумали российские элиты?
У Путина везде проблемы: огромные долги у крупных госкорпораций России, закредитованность людей, дефицит бюджета и главное – падение цен на нефть.
Кроме этого, могут быть серьезные внутриполитические проблемы, ведь Путин в 2025 году профукал все шансы, которые давал ему Дональд Трамп – выйти из войны на выгодных для путинского режима условиях. Такой сценарий российская верхушка воспринимала реально, мол, можно пойти на встречу Трампу, заморозить боевые действия, получить отмену санкций и тому подобное.
В России назревает внутриполитический кризис, не только экономический,
– предположил Эйдман.
По его словам, интересы Путина не совпадают с интересами верхушки, которая мечтает о завершении войны. Уже даже есть человек, которого активно пиарят, как реформатора и миротворца, чтобы потом представить его Западу – Дмитрий Козак.
"Уже начинается подготовка к постпутинскому будущему. Но Путин этого, видимо, просто не замечает", – добавил политолог.
В каком положении Путин сейчас?
Обозреватель The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон предполагает, что 2026 год может принести Украине мир и стать переломным для режима Владимира Путина. По его оценке, экономические проблемы и военное ослабление России, а также давление США и НАТО способны вызвать изменения в Кремле.
В то же время диктатор теряет свой авторитет даже в глазах Дональда Трампа. Президент США сделал репост материала, в котором говорится, что сообщение об атаке на резиденцию Владимира Путина на Валдае было выдумкой Кремля. В статье также содержится призыв к усилению давления США на Россию.