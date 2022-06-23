У Путина нет серьезной ставки, – Денисенко сказал, что Россия может применить против Литвы

Россия изрядно разъярена тем, что Литва прекратила транзит санкционных грузов в Калининградскую область. Следовательно, Путин может прибегнуть к провокациям.

Считается, что глава Кремля может вызвать авиационный кризис. Впрочем, ключевой момент, который Путин может применить в отношении Литвы, – это энергетический шантаж. Об этом 24 каналу сказал советник министра внутренних дел Украины.

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Авиационный кризис

Есть версия, что Россия может запустить на территорию Литвы свой гражданский самолет. Так, в Калининград попытаются перелететь без всяких разрешений. Но Денисенко считает, что такой вариант будет рассматриваться чуть ли не в последнюю очередь.

Теоретически: прилетит раз, прилетит два, а потом его собьют. Как было в Турции, когда Эрдоган дважды предупреждал, а на третий сбил самолет. И что будет делать Путин? Будет ли начать войну против Литвы? Он понимает, что не может начинать войну против страны НАТО.

– сказал он.

Путин не готов к военным действиям с любой страной НАТО

"С моей точки зрения, Путин не готов к военным действиям с любой страной НАТО. Или он начнет поднимать ставки – доставать ядерное оружие, провоцировать второй Карибский кризис. Это его мечта жизни", – заметил Вадим. По словам спикера, исключать нельзя ничего, но такой сценарий – малореалистичен.

Энергетический шантаж

Глава Кремля может начать блефовать. "Он будет говорить, что завтра Россия прекратит поставки газа в Европу и перекрывает кран", – говорит Вадим. И здесь вопрос, у кого окажутся более крепкие нервы.

Нужно понимать, что России некуда девать газ, а нефть – с большими логистическими затратами, и не в таких объемах, как сейчас потребляет Европа. "Для россиян это – стрелять себе в ногу", – говорит Денисенко.

У Путина нет никакой серьезной ставки, которую он мог бы поднять,

– резюмировал советник.

В заключение, россияне готовы в рублях гасить свой долг и к тому, что им объявят дефолт. Такое заявление прозвучало на Совбезе РФ.

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