Повторяет конец СССР: что задумал Путин в отношении России

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что оборонный комплекс надо развивать так, чтобы он производил и гражданскую продукцию. Такое уже было около 40 лет назад в Советском Союзе.

Об этом 24 Каналу сказал экономист Максим Блант, объяснив, что тогда это называлось "конверсией". Он напомнил, что СССР заканчивал так же.

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Что задумал Путин в отношении России

Так, было время, когда благодаря арабским странам цены на нефть были высокие и Советский Союз мог многое себе позволить. Однако после того, как цены начали падать выяснилось, что в СССР существенно преобладает тяжелое и среднее машиностроение, которое и отвечало за производство оружия. В то же время с остальным – дела были не очень, в частности с гражданскими товарами.

Тогда и решили перепрофилировать оборонные предприятия на выпуск гражданской продукции. Сейчас в России складывается такая же ситуация.

Очень сильно и быстро растет доля военно-промышленного производства в общей доле экономики. Это абсолютное повторение конца Советского Союза, когда руководство коммунистической партии было втянуто в гонку вооружений и все ресурсы были брошены на это,

– пояснил экономист.

По его словам, осталось дождаться, когда арабским странам надоест терять долю на рынке из-за того, что страны, где себестоимость добычи нефти выше, пользуются сокращением добычи нефти ОПЕК (организация стран – экспортеров нефти – 24 Канал), и развяжут такую же нефтяную войну, как в 1980-х годах.

С 2022 года российские власти тратят все деньги, которые получают и еще и залезают в долги. Стабильность экономической системы России резко снизилась, нет накопления резервов и растет госдолг.

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