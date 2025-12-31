У Путина осталось 6 месяцев: эксперты спрогнозировали 2026 год для Украины

Как для Украины, так и для России 2025 год выдался нелегким. Война ресурсно истощила обе страны, говорят эксперты. В следующем году проблема может только обостриться.

Россия уже испытывает серьезные экономические проблемы, тогда как Украина сталкивается с определенными трудностями на поле боя. Специально для 24 Канала эксперты проанализировали, что изменится для обеих стран в 2026 году, согласится ли Россия на переговоры и удастся ли в конце концов закончить войну.

Какая проблема может обостриться в России в 2026 году?

Издание The Washington Post сообщило, что Владимир Путин ведет Россию к потенциальному финансовому кризису из-за войны в Украине. Финансовый кризис может ждать страну-агрессора даже если Путин будет сохранять жесткую позицию на переговорах. Профессор американистики Скотт Лукас считает, что экономическая ситуация в России действительно является серьезной, однако неизвестно, действительно ли она остановит агрессию Кремля.

Сейчас Россия понимает, что из-за этой ситуации у нее нет неограниченного времени, поэтому она усиливает атаки в воздухе и на земле. Доходы России от продажи нефти до конца года могут сократиться на 50%. Это основной источник доходов государственного бюджета наряду с доходами от продажи газа,

– отметил Лукас.

Если доходы продолжат снижаться, дефицит государственного бюджета будет расти. Уже тогда Москве придется выбирать между финансированием войны и финансированием страны. Однако уже известно, что бюджет России на 2026 год предусматривает увеличение военных расходов и резкое сокращение расходов на социальные сферы.

Инфляция в России также набирает обороты. По неофициальным данным, она находится на уровне 20 – 25%. Все это серьезно ударит по обычным россиянам.

"В какой-то момент Кремлю придется сделать выбор, или продолжать вторжение. Кремль имеет от 6 до 12 месяцев, чтобы попытаться сломать Украину. Если они не смогут сделать это за это время, возможно, им придется отступить", – подчеркнул эксперт.

Однако, заметил Скотт Лукас, у России есть единственная возможность спастись от экономического коллапса. Это может произойти, если США отменят санкции против российских нефтяных компаний и покупателей российской нефти. В противном случае Кремлю придется готовиться к худшему сценарию.

Как изменятся удары по России в новом году?

Между тем Украина делает все для того, чтобы проблем у России становилось больше. Из-за так называемых "санкций Малыша – Буданова", то есть дальнобойные атаки по нефтяным и военным объектам, в России уже углубился топливный кризис. Проблемы с переработкой и продажей нефти, что углубляет уже упомянутый кризис у врага.

Авиационный эксперт Богдан Долинце отметил, что в 2026 году Украина может значительно усилить и расширить дальнобойные удары по России. Ведь уже сейчас украинский ВПК продолжает развиваться и наращивать свои возможности для новых атак.

Расширяется не только количество используемых систем, но и их номенклатура. Средства регулярно совершенствуются, в частности возможности прохождения вражеских систем ПВО. Однозначно количество ударов в 2026 году продолжит расти. Мы с высокой вероятностью увидим, что их эффективность возрастет,

– предположил Долинце.

К тому же авиаэксперт объяснил, что количество успешных поражений станет больше, но при этом количество использованных средств может остаться неизменным.

Стоит также добавить, что больше всего в Украине есть средств малого и дальнего радиуса действия. Значительно меньше зато есть оружия для среднего поражения – от 50 до 300 километров. Но в следующем году это может измениться.

"Высокая вероятность, что 2026 год станет прорывом именно в средней дальности. Мы увидим целый ряд новых систем: от ударных самолетов и до баллистических и крылатых ракет. Ключевым вызовом для средств middle strike остается ценовой критерий. У них должен быть определенный баланс точности, дальности полета и при этом экономической целесообразности", – объяснил авиаэксперт.

Есть ли шанс закончить войну в 2026 году?

Между успешными атаками Украины и давлением России продолжаются и мирные переговоры. За 2025 год дипломатическим путем не удалось продвинуться далеко. Политолог Владимир Фесенко отметил, что шансы начать реальные переговоры, которые приведут к окончанию войны, выше в 2026 году. Однако есть одно "но".

Один из сценариев, который я считаю вероятным, является продолжение войны даже в 2027 году. Фактор, который будет влиять на обе стороны, – истощение. Для нас это большая проблема и больший риск,

– отметил Фесенко.

Политолог отметил, что дальнейший ход мирных переговоров определяет ситуация на поле боя. Сейчас Украине удается сдерживать натиск врага, но этого недостаточно. Одной из ключевых проблем является нехватка в живой силе, и если ее не решить, тогда у Украины будут проблемы и на дипломатической ниве.

"Если мы будем проигрывать войну, то будем вынуждены идти на односторонние уступки. Это нужно понимать", – подчеркнул политолог.

Между тем России еще удается пополнять войско без объявления мобилизации – в значительной степени благодаря контрактам. Как долго Кремлю еще удастся это делать – открытый вопрос. Если система контрактов будет слаженно работать, то еще в первой половине 2026 года им удастся избежать мобилизации. Но это может измениться, если финансовое положение России ухудшится.

Мы не знаем, когда именно это произойдет, но у них может возникнуть проблема. Тогда – или реальные мирные переговоры, или мобилизация. Этот фактор может стать актуальным, но не сразу. Пока финансовое положение России является плохим, но не критическим. Там стагнация, но стагнация – это не кризис,

– отметил Фесенко.

Кремль уже вряд ли сможет расширять масштабы войны, но их ресурсное преимущество над Украиной сохраняется. Это серьезный вызов. Чтобы у России стало меньше возможностей – нужно давление. Но его, особенно со стороны союзников, пока не так много, как хотелось бы.

Поэтому, подытожил Фесенко, в первой половине 2026 года ситуация останется сложной для Украины. Шансы на заключение мирного соглашения, считает политолог, есть ближе к окончанию 2026 года.

