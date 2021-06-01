У Путина подтвердили планы относительно нормандской встречи на уровне МИД

Стороны нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе договариваются о встрече на уровне глав МИД. Сейчас дата встречи неизвестна.

Эту информацию рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Песков заявил, что во время телефонных разговоров Владимира Путина с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель "неоднократно подчеркивалась необходимость активизации работы и проведения встречи на уровне министров иностранных дел".

Пресс-секретар добавил, что "принципиально разные стороны с этим согласны". Однако дополнил, что пока дату не определили.

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