У Путина за два года наконец назвали "СВО" войной: в ЕС отреагировали на изменение риторики Кремля

В Евросоюзе отреагировали на то, что Россия после двух лет полномасштабной войны в Украине назвала "специальную военную операцию" войной. О том, что все уже давно вышло за рамки "спецоперации", заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Президент Евросовета Шарль Мишель отметил, что на фоне этого ЕС действует правильно, укрепляя собственную оборону. Об этом он заявил по результатам саммита ЕС, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Мишель назвал комментарий Пескова циничным, впрочем, отметил, что это означает признание ведения войны со стороны России.

Я считаю, что это заявление, сделанное сегодня Песковым, очень характерно, потому что в течение двух лет они (российское правительство, – 24 канал) повторяли снова и снова, что это не была война против Украины, это была специальная военная операция. И они даже решили криминализировать тех в России, кто ставил под сомнение то, что это будет война,

– сказал Шарль Мишель.

Он отметил, что такие заявления лишь подчеркивают важность усиления европейской обороноспособности. Президент Евросовета отметил, что не хочет распространять тревоги в европейском обществе, однако если ЕС хочет мира, то надо инвестировать в безопасность.

Реакция Урсулы фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила, что Россия находится в состоянии полномасштабной войны с Украиной с февраля 2022 года.

Этот комментарий лишь доказывает, что Кремль предал российское население в течение последних двух лет, скрывая факты и отрицая, что они находятся в состоянии войны,

– сказала президент Еврокомиссии.

Реакция Эммануэля Макрона

Президент Франции также отреагировал на признание Россией ведения войны в Украине. Эммануэль Макрон подчеркнул, что такие заявления сразу же после выборов означают "диалектическое изменение" ввиду ужесточения жестокости.

Каждый, кто думает, что Россия остановится на Донбассе и Крыму, ошибается. И, используя этот термин, они также создают неопределенность по военным целям России,

– сказал Макрон.

Что наговорил Песков