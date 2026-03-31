Несмотря на все, российско-украинская война когда-то завершится и есть много факторов, которые могут повлиять на Кремль и власть там. Даже есть предположение, что Россию может ожидать бунт против власти. Профессор международной политики Института Клинтона Скотт Лукас рассказал 24 Каналу, что ему сложно предположить, кто действительно мог бы заменить Путина.

Что ожидает Россию после войны?

Скотт Лукас заметил, если Россия потерпит катастрофическое поражение в войне, которую начала против Украины, тогда время Путина у власти может подойти к завершению.

Это, вероятно, произойдет тогда, когда фронт на востоке и юге даст трещину.

Но сейчас, когда ситуация зависла в неопределенности из-за так называемой СВО, не хватает толчка, чтобы люди вышли и выступили против (Путина – 24 Канал),

– сказал профессор международной политики Института Клинтона.

Известно, об отдельных кремлевских советниках, которые в последнее время выражали недовольство ситуацией в России. Однако, по словам Скотта Лукаса, их не так много, чтобы можно было сказать, что армия будет против Путина.

Важно! В Кремле заявили, что Соединенные Штаты Америки якобы имеют интересные предложения по Украине. Однако там отметили, что Россия доверяет только себе, но стремится, чтобы американская власть повлияла на наше государство.

По мнению профессора, экономическое и военное истощение России может стать главным фактором смены власти в Кремле.

"Я не говорю, что Россия развалится или будет переворот, но я думаю, что там наступит переосмысление, куда двигаться дальше. Но я не знаю, позволят ли Путину остаться у власти или выжить", – добавил он.

В каком положении оказался Путин?