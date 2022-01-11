У Путина заявили, что не видят поводов для оптимизма после переговоров в Женеве
Источник:Интерфакс-Украина
В Кремле прокомментировали российско-американские переговоры в Женеве. Там считают, что о конкретных результатах говорить рано.
Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва не видит "существенного повода для оптимизма", а о каких-то выводах говорить пока невозможно.
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Кремль жалуется "из-за отсутствия результата"
Комментируя переговоры, Песков подчеркнул, что они "заслуживают положительной оценки". Мол, именно так о них отзывается заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, представлявший российскую сторону.
Кроме этого, у Путина эти переговоры назвали "открытыми, субстантивными и прямыми". В то же время спикер российского лидера подчеркнул, что "это не процесс ради процесса". Мол, важен результат, а о нем еще нечего сказать.
Есть еще несколько раундов, которые позволят уже составить более четкое понимание и картину того, где мы находимся с американцами,
– добавил чиновник.
Зато в США ранее заявили, что верят в возможность прогресса в переговорах с Россией. Для этого нужно, чтобы Москва начала делать конкретные шаги к деэскалации.
Как прошли переговоры в Женеве: основное
- Переговоры между представителями США и России по "гарантиям безопасности" состоялись 10 января в швейцарской Женеве. Они продолжались более 7 часов в закрытом формате.
- Москва заверила, что якобы не собирается нападать на Украину. При этом, там цинично требовали гарантий того, что наше государство никогда не станет членом НАТО.
- Венди Шерман, представлявшая Госдеп США, подчеркнула, что принцип "открытых дверей" Альянса является неизменным. Поэтому, мол, Вашингтон не позволит никому противоречить этой политике.
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