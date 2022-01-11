У Путина заявили, что не видят поводов для оптимизма после переговоров в Женеве

В Кремле прокомментировали российско-американские переговоры в Женеве. Там считают, что о конкретных результатах говорить рано.

Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва не видит "существенного повода для оптимизма", а о каких-то выводах говорить пока невозможно.

Интересно Там россиян разнесут, – Пионтковский о предстоящих переговорах России с НАТО

Кремль жалуется "из-за отсутствия результата"

Комментируя переговоры, Песков подчеркнул, что они "заслуживают положительной оценки". Мол, именно так о них отзывается заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, представлявший российскую сторону.

Кроме этого, у Путина эти переговоры назвали "открытыми, субстантивными и прямыми". В то же время спикер российского лидера подчеркнул, что "это не процесс ради процесса". Мол, важен результат, а о нем еще нечего сказать.

Есть еще несколько раундов, которые позволят уже составить более четкое понимание и картину того, где мы находимся с американцами,

– добавил чиновник.

Зато в США ранее заявили, что верят в возможность прогресса в переговорах с Россией. Для этого нужно, чтобы Москва начала делать конкретные шаги к деэскалации.

Как прошли переговоры в Женеве: основное

​США и Россия не достигли конкретных договоренностей: смотрите видео