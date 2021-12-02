У Путина заявили о "высокой вероятности военных действий" на Востоке и Юге Украины

В Кремле заявили, что есть "вероятность военных действий на юго-востоке Украины". Мол, этим Москва обеспокоена.

Об этом информируют РИА Новости. С таким заявлением пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков выступил перед журналистами.

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В возможной эскалации Москва обвиняет Киев

Конечно, в возможном обострении рупор Кремля обвинил Киев.

Агрессивная риторика Украины говорит о возможности силового сценария на Донбассе,

– дерзко заявил Песков.

Намерение Украины вернуть Крым возмутило Россию

Также в Кремле отреагировали на выступление президента Владимира Зеленского в парламенте 1 декабря. Песков сказал, что намерение Украины вернуть Крым Россия расценивает "как прямую угрозу и посягательство на российский регион".

Подобная формулировка означает, что "киевский режим" намерен использовать любые возможности, включая силовые, чтобы покуситься на российский регион. Именно так мы это склонны воспринимать,

– заявил пресс-секретарь Путина.

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Зеленский ранее заявил о готовности к переговорам с Путиным

Отметим, что во время выступления в Верховной Раде президент Зеленский подчеркнул, что Украина не может вернуть контроль над Донбассом без переговоров с российскими властями. Глава государства заверил, что готов ко встрече с Владимиром Путиным.

Коротко о напряжении возле границы Украины: