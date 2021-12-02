У Путина заявили о "высокой вероятности военных действий" на Востоке и Юге Украины
Источник:24 канал
В Кремле заявили, что есть "вероятность военных действий на юго-востоке Украины". Мол, этим Москва обеспокоена.
Об этом информируют РИА Новости. С таким заявлением пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков выступил перед журналистами.
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В возможной эскалации Москва обвиняет Киев
Конечно, в возможном обострении рупор Кремля обвинил Киев.
Агрессивная риторика Украины говорит о возможности силового сценария на Донбассе,
– дерзко заявил Песков.
Намерение Украины вернуть Крым возмутило Россию
Также в Кремле отреагировали на выступление президента Владимира Зеленского в парламенте 1 декабря. Песков сказал, что намерение Украины вернуть Крым Россия расценивает "как прямую угрозу и посягательство на российский регион".
Подобная формулировка означает, что "киевский режим" намерен использовать любые возможности, включая силовые, чтобы покуситься на российский регион. Именно так мы это склонны воспринимать,
– заявил пресс-секретарь Путина.
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Зеленский ранее заявил о готовности к переговорам с Путиным
Отметим, что во время выступления в Верховной Раде президент Зеленский подчеркнул, что Украина не может вернуть контроль над Донбассом без переговоров с российскими властями. Глава государства заверил, что готов ко встрече с Владимиром Путиным.
Коротко о напряжении возле границы Украины:
- О наращивании количества российских войск возле украинской границы сообщили сначала американские СМИ. Впоследствии эту информацию подтвердила разведка США.
- Путин говорит, что, мол, о вторжении говорили еще во время учений "Запад-2021".
- В агрессии глава Кремля обвинил именно Украину.
- Между тем на фоне обострения глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен в Стокгольме обсудили возможные санкции против России.