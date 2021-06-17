"Красная линия" для России, – у Путина жалуются из-за Украины и НАТО

У российского президента переживают из-за того, что Украина может получить План действий относительно членства. Ведь после этого она сможет стать полноценным участником Альянса.

В то же время вступление Украины в НАТО в Кремле называют "красной линией" в отношениях с Западом. Об этом 17 июня говорил представитель Путина Дмитрий Песков.

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Соответствующее заявление он сделал на следующий день после встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина в швейцарской Женеве.

Мы за этим очень внимательно наблюдаем. И это на самом деле "красная линия" для нас – о перспективах вступления Украины в НАТО,

– отметил Песков.

И отметил, что Кремль обратил внимание на заявление американского президента о потенциальной возможности предоставления Украине Плана действий относительно членства.

"Это первый раз было сказано на таком, самом высоком уровне. И, конечно, это вызывает у нас обеспокоенность", – подчеркнул представитель главы Кремля.

Украина и НАТО: последние новости

В конце мая 2021 года Украина получила обновленный пакет Целей партнерства Альянса. У Зеленского убеждены, что дальше – ПДЧ.

Впоследствии во время саммита НАТО государства-члены подчеркнули, что поддерживают желание Украины стать членом Альянса. Зеленский взамен призвал назвать конкретные даты.

По мнению президента, Украина заслужила получить членство в НАТО. Мол, в этом направлении уже было проведено много работы.

Кроме этого, представитель российского президента предоставил оценку встречи Байдена и Путина. По его словам, "это была встреча со знаком плюс".