"Красная линия" для России, – у Путина жалуются из-за Украины и НАТО

У российского президента переживают из-за того, что Украина может получить План действий относительно членства. Ведь после этого она сможет стать полноценным участником Альянса.
В то же время вступление Украины в НАТО в Кремле называют "красной линией" в отношениях с Западом. Об этом 17 июня говорил представитель Путина Дмитрий Песков.
К теме Путин имел растерянный вид, – у Зеленского высказались о встрече с Байденом
Соответствующее заявление он сделал на следующий день после встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина в швейцарской Женеве.
Мы за этим очень внимательно наблюдаем. И это на самом деле "красная линия" для нас – о перспективах вступления Украины в НАТО,
– отметил Песков.
И отметил, что Кремль обратил внимание на заявление американского президента о потенциальной возможности предоставления Украине Плана действий относительно членства.
"Это первый раз было сказано на таком, самом высоком уровне. И, конечно, это вызывает у нас обеспокоенность", – подчеркнул представитель главы Кремля.Обратите внимание! Кроме этого, представитель российского президента предоставил оценку встречи Байдена и Путина. По его словам, "это была встреча со знаком плюс".
Украина и НАТО: последние новости
- В конце мая 2021 года Украина получила обновленный пакет Целей партнерства Альянса. У Зеленского убеждены, что дальше – ПДЧ.
- Впоследствии во время саммита НАТО государства-члены подчеркнули, что поддерживают желание Украины стать членом Альянса. Зеленский взамен призвал назвать конкретные даты.
- По мнению президента, Украина заслужила получить членство в НАТО. Мол, в этом направлении уже было проведено много работы.