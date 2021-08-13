Возле Рима пылают леса: людей эвакуировали

Лесные пожары в Италии в ночь на 13 августа приблизились к Риму. Власти уже эвакуировали жителей небольших населенных пунктов, которые оказались под угрозой огненной стихии.

В Италии зафиксировали самую высокую температуру в Европе

Пламя распространяется на север страны. Ночью пожары добрались до заповедника Монте-Катило близ Тиволи, недалеко от Рима.

Важно В Италии массово горят леса: уже есть первые жертвы – видео

Спасатели эвакуировали 25 семей. Кроме того, из региона вывезли около 30 детей из приюта.

Пожары также вспыхнули вблизи города Отранто на юге Италии. Гостей приморского курорта эвакуировали из-за удушливого дыма, а прибрежную дорогу закрыли для движения транспорта.



Пожары в Италии приблизились к Риму / Фото из твиттера @Rome_insider

15 итальянских городов – среди которых Рим, Флоренция, Палермо и Больцано – получили предупреждение от Министерства здравоохранения о высокой температуре воздуха 13 августа

Местные службы здравоохранения обзвонили пожилых жителей, которые живут сами. Они спрашивали, нужны ли им лекарства и продукты, чтобы люди постарше не выходили на улицу в жару.

Что известно о пожарах в Италии