У России будут большие проблемы, - Фараджаллах предположил последствия предательства от ОДКБ
У России почти не осталось союзников после того, как в Кремле решили устроить полномасштабную войну в Украине. Вполне возможно, что Путина могут предать даже страны ОДКБ.
Если даже они отвернутся от России, то у страны будут большие проблемы. Такое мнение 24 каналу высказал Мохаммад Фараджаллах – главный редактор портала "Украина по-арабски".
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Сейчас звездное время для тех, кто хочет свести счеты с Путиным – Фараджаллах
Как отметил журналист, сегодня у Украины действительно уже сформированы серьезные союзники цивилизованного мира, когда украинцы смогли убедить всех, что воюют за всю Европу, а не только за себя.
Сначала это мало кто понимал, но теперь все верят. Именно поэтому теперь нужно ослабить Россию, чтобы ее окружить, а это могут даже сделать государства ОДКБ.
Россия формировала Организацию договора о коллективной безопасности, в которую входят страны, смотрящие на Москву как действительно 2 полюс мира. Если она их потеряет, у нее действительно будут большие проблемы,
– предположил Фараджаллах.
Он объяснил, что тогда у государства-агрессора не хватит войск, чтобы отправить, например, в Таджикистан, как это уже не раз делали.
Именно поэтому Россия на Дальнем Востоке или на Востоке Азии пока в неудобном состоянии, поскольку ей придется выбирать – спасти ли Таджикистан, который действительно может быть большой угрозой, или Таджикистан действительно серьезно изменит ориентир в других направлениях.
По мнению журналиста, следует смотреть в геополитику и анализировать ее уже сегодня, ведь главе Кремля становится больно. Война обходится ему в 900 миллионов долларов в сутки.
"У него уже заканчиваются резервы. Войск не хватает. Это звездное время для людей, которые хотели свести счеты с Путиным", – подчеркнул Фараджаллах.Справка. Страны ОДКБ – это военно-политическая международная организация, в состав которой входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Создали его еще в 1992 году.
Он отметил, что сейчас формируется новый мировой порядок, в котором цивилизованный мир понимает, что России нет места или же такое государство будет просто существовать как несущественный игрок.
Фараджаллах о проблемах России от измены со стороны ОДКБ: смотрите видео 24 канала
Привлечение стран ОДКБ в войне России против Украины: коротко
- Из всех государств ОДКБ больше всего рисков присоединения к войне России против Украины имела именно Беларусь, хотя до сих пор этого так и не произошло. Однако возможность нападения с белорусской стороны остается.
- Власть Казахстана ограничивается призывами к миру и диалогу и не поддерживает ни Россию, ни Украину. Однако СМИ периодически выражают обеспокоенность, что Путин может использовать Казахстан в войне против Украины.
- Были разговоры и о привлечении Кыргызстана и Таджикистана. Еще в марте, в начале большой войны России в Украине, страны якобы выразили готовность оказать российским оккупантам военную помощь.