Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок. По его мнению, этот факт объясняет поведение Орбана и многие его политические заявления.

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Орбан был критиком Путина

Валерий Клочок считает, что Орбан является банальным торгашем, а не политиком. Он зашел в политику случайно и остается там только из-за поддержки российских денег.

Как говорят, у России есть серьезный компромат, полученный от криминального авторитета Могилевича, который в свое время передавал Орбану деньги. Скорее всего, это были российские деньги на избирательную кампанию Орбана.

– сказал Клочок.

Политический эксперт рассказал, что Орбан не просто так стал пророссийским. Он был ярким критиком Путина еще в 2010-х годах. И хотя об этом забыли, но стоит напомнить историю.

"Об Орбане дискуссии ведутся давно и мы часто пытаемся натянуть сову на глобус и понять, что произошло с Орбаном… Нам нужно понять вообще сущность Орбана и тех, кто стоит за ним", - подчеркнул Клочок.

В то же время, премьер Венгрии никогда не выступал против европейской интеграции Украины или против расширения Евросоюза. Украина для партии Орбана является отдельным суверенным субъектом.

"Правды ради надо сказать, что Орбан никогда не выступал против нашей европейской интеграции. Он и его партия всегда исповедовали политику, что они не должны быть последним рубежом между Европой и Россией", - отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Спекуляция – во второй части заявления Орбана

Клочок считает, что следует внимательнее рассмотреть вторую часть заявления Орбана о санкционной политике, потому что в этом кроется спекуляция.

Подробнее. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европе нужно сделать все , чтобы Украина оставалась суверенным государством и чтобы Россия не могла угрожать европейским государствам в будущем. Однако он продолжил критиковать санкции против России.

По мнению эксперта, Орбан говорит сначала о суверенитете Украины, а потом говорит, что остается благосклонным к ослаблению санкционной политики в отношении России, потому что это будет вредить Венгрии.

Здесь я говорю, что Орбан – классический черт… Как такового политика вообще можно считать адекватным, когда он здесь говорит одно, а делает другое. А делает другое, потому что действительно его "держат на крючке" россияне. Это совершенно очевидный факт,

– подчеркнул Клочок.

Он убежден, что Орбан не является классическим политиком, который болеет за свое государство. Любая власть будет прежде всего исповедовать интересы бизнеса собственной страны, частного или государственного. Действия Орбана часто граничат с откровенным межгосударственным шантажом.

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По мнению Клочко, в самом Европейском Союзе Венгрия выглядит странно, потому что есть немало нареканий со стороны ЕС относительно заигрывания с Россией, нарушения прав человека, отсутствие реформ, свидетельствующих о поступательном движении Венгрии по утверждению демократических принципов ЕС.

Политическая модель Орбана – "дайте побольше денег"

Политический эксперт отметил, что для Орбана моделью для развития страны является "дайте побольше денег", а не развитие экономики как таковой. Ему очень удобно получать дотации от Европейского Союза, в последнее время замороженные на фоне не очень удачных реформ внутри Венгрии. Орбан для себя нашел механизм шантажа.

Клочок считает, что определенного системного управления Орбан не имеет . Он выстроил свою модель, которая вредит самой Венгрии, потому что другие политики исповедуют совсем другие подходы к управлению государства.

Например, президент Венгрии Каталин Новак или мэр Будапешта, которого называют преемником Орбана. Между этими политиками есть дискуссия, поэтому, по мнению Клочко, Венгрия не потеряна для ЕС.

Когда спрашивают, стоит ли Венгрию исключить из ЕС, то не надо этого делать, по моему убеждению. Этого шантажиста-политика Орбана нужно убрать от власти и таким образом запустить процессы, означающие утверждение демократических принципов, отличных от тех, которые исповедует партия Орбана,

– уверен руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Он считает, что во внутриполитической европейской кухне Орбан рано или поздно проигрывает , потому что у него не так много поддержки внутри страны. Так долго играть не получится, когда нет консенсуса в обществе. Это история об Орбане.

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