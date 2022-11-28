Про це 24 каналу розповів політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. На його думку, цей факт пояснює поведінку Орбана та чимало його політичних заяв.

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Орбан був критиком Путіна

Валерій Клочок вважає, що Орбан є банальний торгашом, а не політиком. Він зайшов у політику випадково і залишається там лише через підтримку російських грошей.

Як подейкують, Росія має серйозний компромат, отриманий від кримінального авторитету Могилевича, який свого часу передавав Орбану гроші. Найімовірніше, це були російські гроші на виборчу кампанію Орбана.

– сказав Клочок.

Політичний експерт розповів, що Орбан не просто так став проросійським. Він був яскравим критиком Путіна ще у 2010-х роках. І хоча про це вже забули, але варто нагадати історію.

"Щодо Орбана дискусії ведуться давно і ми часто намагаємося натягнути сову на глобус і зрозуміти, що сталося з Орбаном… Нам треба зрозуміти взагалі сутність Орбана і тих, хто стоїть за ним", – наголосив Клочок.

Водночас прем'єр Угорщини ніколи не виступав проти європейської інтеграції України чи проти розширення Євросоюзу. Україна для партії Орбана є окремим суверенним суб'єктом.

"Заради правди треба сказати, що Орбан ніколи не виступав проти нашої європейської інтеграції. Він і його партія завжди сповідували політику, що вони не повинні бути останнім рубежем між Європою і Росією", – відзначив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Спекуляція – у другій частині заяви Орбана

Клочок вважає, що варто уважніше розглянути другу частину заяви Орбана щодо санкційної політики, бо в цьому криється спекуляція.

Докладніше. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європі потрібно зробити все, щоб Україна залишалася суверенною державою і щоб Росія не могла загрожувати європейським державам у майбутньому. Однак він продовжив критикувати санкції проти Росії.

На думку експерта, Орбан говорить спочатку про суверенітет України, а потім каже, що залишається прихильним послаблення санкційної політики щодо Росії, бо це шкодитиме Угорщині.

Отут я кажу, що Орбан – класичний чорт… Як такого політика взагалі можна вважати адекватним, коли він тут говорить одне, а робить інше. А робить інше, бо справді його "тримають на гачку" росіяни. Це абсолютно очевидний факт,

– наголосив Клочок.

Він переконаний, що Орбан не є класичним політиком, який вболіває за свою державу. Будь-яка влада насамперед сповідуватиме інтереси бізнесу власної країни, приватного чи державного. Натомість дії Орбана часто межують із відвертим міждержавним шантажем.

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На думку Клочка, у самому Європейському Союзі Угорщина виглядає дивно, бо є чимало нарікань з боку ЄС щодо загравання з Росією, порушення прав людини, відсутність реформ, які б свідчили про поступальний рух Угорщини щодо утвердження демократичних принципів ЄС.

Політична модель Орбана – "дайте побільше грошей"

Політичний експерт відзначив, що для Орбана моделлю для розвитку країни є "дайте побільше грошей", а не розвиток економіки як такий. Йому дуже зручно отримувати дотації від Європейського Союзу, які останнім часом були заморожені на тлі не дуже вдалих реформ всередині Угорщини. Орбан для себе знайшов механізм шантажу.

Клочок вважає, що певного системного управління Орбан не має. Він вибудував свою модель, яка шкодить самій Угорщині, бо інші політики сповідують зовсім інші підходи щодо управління держави.

Наприклад, президентка Угорщини Каталін Новак або ж мер Будапешта, якого називають наступником Орбана. Між цими політиками є дискусія, тому, на думку Клочка, Угорщина не втрачена для ЄС.

Коли запитують, чи варто Угорщину виключити із ЄС, то не треба цього робити, на моє переконання. Цього шантажиста-політика Орбана треба прибрати від влади і в такий спосіб запустити процеси, що означали б утвердження демократичних принципів, відмінних від тих, які сповідує партія Орбана,

– впевнений керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Він вважає, що у внутрішньополітичній європейській кухні Орбан рано чи пізно програє, бо в нього не так багато підтримки всередині країни. Так довго грати не вийде, коли немає консенсусу в суспільстві. Це історія про Орбана.

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