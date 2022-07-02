У России есть новая тактика, – эксклюзивное интервью с Михаилом Подоляком о планах Путина

Цивилизованный мир начинает понимать, что с Россией не только нельзя вести дела – ее вообще необходимо признать государством-спонсором терроризма. Именно поэтому агрессор уже придумал новую тактику, как влиять на Украину и Запад.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Также он высказался о новой военной помощи для Украины от Запада и допустил, когда мы ее получим.

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Сколько оружия необходимо Украине

Начнём с пакета военной помощи от 50 стран, о котором 30 июня говорил президент США Джо Байден. Он сказал, что страны "Рамштайна" взяли на себя ответственность доставить в Украину более 600 танков, 500 артиллерийских систем, 140 тысяч противотанковых систем и другое оружие. Это заявление восприняли неоднозначно, поскольку не до конца понятно, будет ли это новая помощь от Запада, говорится ли о той, которую нам уже доставили и еще планируют доставить. Могли бы вы объяснить?

Начнем с того, что мир постепенно понимает объемы войны. Хотя мы больше 4 месяцев воюем, но он все еще не понял, сколько оружия накопила Россия и сколько по линии фронта этого оружия есть.

Только сейчас политические элиты наших партнеров начинают осознавать, что Россия бросила против Украины практически все, что накапливала десятилетиями в своей стране. В то же время это тысячи единиц тяжелого оружия: РСЗО, дальнобойная артиллерия, бронетехника. Все, что она копила, бросает против Украины.

Сейчас Запад понимает, что для того чтобы мы могли эффективно оборонять свою землю, нам нужен определенный паритет этого оружия. Это не сразу было понятно и понемногу доходило до людей.

До нас это дошло сразу. Мы это понимали, например, на 3-4 день, когда видели колонны, которые шли по дорогам Украины. Впрочем, сейчас это очевидно и для наших партнеров. Это очень хорошо. Они осознали размер войны, которая сегодня продолжается в Украине. Это первое.

Второе. Они также поняли, что нужно, чтобы этот паритет был, поэтому Украине необходимо добавить большое количество оружия. Именно об этом говорил Байден. Конечно, теперь они считают вооружение по-другому. То есть это уже не на десятки, а на сотни дальнобойной артиллерии, РСЗО, ПВО, дронов и т.д. Этого будет гораздо больше в Украине.

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И есть третья составляющая. Цивилизованный мир не вкладывал деньги в такое количество оружия. То есть он вкладывал его в технологии, в качество жизни, в людей, чтобы им было комфортно жить и так далее. Никто такое количество оружия как Россия не накапливал. Даже США, потому что в этом нет смысла.

Сейчас, когда они провели ревизию, то поняли, что у России есть, например, миллион единиц оружия в целом, а мира – 100 тысяч. Поэтому нужно определенное количество доработать и отдать Украине.

Четвертое, и очень важное для нас – Украина сейчас, как мне кажется, это страна, которая умеет пользоваться оружием лучше всех. То есть мы воюем интеллектом, наши Вооруженные Силы воюют креативно – это уже оценил мир.

Поэтому мир не боится доверять нам какой-либо формат и количество оружия, поскольку понимает, что мы очень корректно его используем. Корректно по отношению к партнерам, с которыми мы договорились об определенных правилах использования оружия. И в то же время очень креативно с точки зрения того, что мы воюем не количеством, как Россия, а качественно и интеллектом.

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То есть, этих 600 танков, о которых говорится, уже доставили и еще планируют доставить, правильно?

Речь идет о том, что сегодня количество танков должно быть существенно увеличено в Украине. То есть поставка будет и 100, и 200, и 300, и 500 танков. Здесь вопрос не так нужно задавать.

Наши партнеры дадут Украине столько оружия, сколько будет необходимо, чтобы:

эффективно обороняться;

минимизировать потери;

иметь соответствующее количество оружия для контрнаступления и деблокады нашей территории.

Сколько нужно времени на поставки оружия

Если говорим о временных рамках, то когда можем выйти на такое количество, как вы сказали? Что нужно нам для деблокады и контрнаступления?

С точки зрения бюрократии, процесс будет проходить быстро. Есть 2 составляющие:

Первая составляющая – это бюрократия. Там нужно подписать определенное количество документов, в частности, как будем использовать, как забирать, куда будем доставлять. Этой части уже нет. Бюрократии для Украины нет. Имею в виду с точки зрения поставки оружия наших партнеров.

Заметьте Россия должна прекратить войну в Украине и полностью вывести оттуда свои войска, – генсек НАТО.

Есть другой фактор – это проблема количества этого оружия на складах. Его нужно доделать, потому что никто столько не копил, как Россия. Поэтому сейчас его дорабатывают, что-то расконсервируют на складах, и это будет быстро идти в Украину – месяц, два, три.

Даже не так задаю вопрос. Сейчас есть полное понимание, что никакой бюрократии не должно быть. Как только есть определенное количество того или иного оружия – его должны передать Украине, которая его будет использовать.

Советским оружием Украину больше не будут снабжать

Правильно ли понимаю, что в дальнейшем от Запада Украина будет получать только современное оружие НАТО. То есть советскими образцами нас уже не будут снабжать?

Советских образцов на рынке наших партнеров практически нет. Советское оружие оно ведь было где? Африка, Азия, в определенном количестве в странах Восточной Европы. Всё это практически использовали полностью.

Советское оружие накапливалось долго, но его уже в этом виде нет. Оно не является таким конкурентным, как оружие НАТО. Оружие же нужно делать постоянно более современным. Кроме того, оружие НАТО более эффективно.

Чего хочет добиться Россия атакой мирных украинских городов

По тому, что четко анонсировал Байден, это пакет на 800 миллионов долларов. Он сказал, что будет включать в него современные западные системы ПВО и больше HIMARS. До этого советник Байдена Джейк Салливан говорил, что Вашингтон действительно будет передавать Киеву современные системы ПВО. СМИ писали, что говорится о комплексах NASAMS. Так ли это?

Все совершенно верно. Мы должны получить и системы MLRS – это практически ключ для того, чтобы разблокировать наши территории, поскольку он дает объем атаки. То есть территориально мы сможем на 70 километров зачищать свою землю от извергов с российскими паспортами.

В первую очередь системы противовоздушной обороны. Сегодня есть атака на Одессу, где есть погибшие. Россия сменила тактику. Она сейчас атакует мощнее крылатыми ракетами наши города. Почему? Поскольку с военной точки зрения они, как выяснилось, воевать не слишком качественно умеют.

Россияне перешли к концепции войны, где хотят выстроить масштабные панические настроения в Украине, запугать людей и заставить их давить на правительство, чтобы мы пошли на некоторые уступки России. То есть, какая сейчас тактика?

С одной стороны, они абсолютно не учитывают, как на это реагирует мир – на эти бесчеловечные атаки крылатыми ракетами жилых кварталов. Они заставляют наших людей давить на правительство, чтобы те сказали "пойдем на какие-нибудь территориальные уступки".

С другой стороны, россияне вкладывают деньги в свое пророссийское лобби на политических рынках других стран для того, чтобы они тоже говорили "давайте как-то войну заканчивать". Сегодня вышла новая статья господина Киссинджера, где он снова говорит: "давайте делать определенные территориальные уступки", тогда будет возможность закончить войну.

Это новая тактика России – бить по жилым кварталам и давить на Западные политические элиты, чтобы вынудить Украину сесть за стол переговоров. Все это не будет работать.

Что касается видов оружия. Нам, во-первых, действительно нужна противовоздушная оборона. Нам необходима не только ПВО, но и система противоракетной конкретной обороны. И их нам передадут, потому что это ключевое, чтобы сломать новую концепцию войны России.

Россия постоянно придумывает новые форматы войны

Россия постоянно придумывает себе какие-то концепции:

72 часа, захватываем правительственный квартал в Киеве, так ломаем Украину. Это не вышло. Заходим в Киевскую область, издеваемся над людьми, массовым насилием, убийствами, чтобы были панические настроения. Это не сработало. Отжимаем Украину от акватории Азовского и Черного моря, захватив восток и юг Украины. Война на Востоке Украины, которая с точки зрения военной стратегии идет на уничтожение городов, как Мариуполь и Северодонецк. Крылатые ракеты по жилым кварталам – и из Беларуси, и из акваторий Черного и Каспийского моря.

Россия постоянно использует против Украины разные форматы войны. Они сражаются не за территорию, а чтобы уничтожить конкретное государство. И переформатирование безопасности в Европе. Если Россия дожмет Украину, то Европы как единой конгломерации государств, которые могут себя защищать, не будет существовать. Это цель России.

Вскоре мир признает Россию террористическим государством

Сегодня есть трагические новости с Одесчины, там уже почти 20 погибших и 10 раненых. Тема признания России страной-террористом активизировалась после ужасающих событий в Кременчуге. Тогда даже президент Владимир Зеленский обращался в ООН, что Россию необходимо как можно скорее признать спонсирующей терроризм страной. Видите ли вы какие-нибудь продвижения в этом вопросе? Как двигается этот процесс?

Это вообще очень тяжело для европейских и американских элит, за последние 40 лет привыкших к определенным принципам жизни. Они консервативны, им трудно отказаться от традиционных форматов, где есть Россия с определенными нюансами, но страна, сидящая за столом переговоров, в Генеральной Ассамблее ООН, участвует практически во всех международных институциях и так далее.

Это консервативный тип мышления, от которого западным элитам трудно отказаться. Они все еще учитывают, что Россия – это мощное сырьевое государство, имеющее нефть и газ, которые можно покупать.

Им нужно сломать свою ментальность. Им нужно отказаться от традиционного представления о России как о государстве, с которым можно подписывать контракты. Они должны от этого отказаться, они от этого отказываются. Постепенно.

Поэтому то, что Россия страна-убийца, страна-террорист должны признать юридически, ведь это будет иметь последствия, в частности, экономические. В то же время они также будут и для стран, не соблюдающих санкции против России.

Это будет морально правильно, и думаю, что вскоре это признают, ведь тот объем военных преступлений, преступлений против гражданских граждан, которые Россия публично демонстрирует, слишком велик, чтобы его игнорировать.



Подоляк заявил, что мир скоро признает Россию государством-террористом / Фото ОП

Я думаю, что мир к этому постепенно придет. Имею в виду цивилизованный мир, ведь есть такие страны типа КНДР и Сирии, которые вообще по-другому смотрят на человеческую жизнь. Они считают, что ради призрачных целей можно убить определенное количество людей.

Понятно, что они будут поддерживать Россию, потому что считают, что она имеет право зайти в суверенную Украину и убивать в любом количестве наших людей. Однако цивилизованный мир однозначно идет к признанию России страной-террористом.

И это сделают, поскольку каждый день мы видим конкретную картинку, как российская крылатая ракета намеренно убивает гражданских граждан Украины.

Это путь к тому, чтобы Россия получила определенные юридические статусы, которые затем позволят внести все это в судебном разбирательстве и доказать преступления в масштабе, который будет иметь очень большие последствия как для экономики, так и для личных карьер людей, принимающих решения в России.

Россия демонстративно плюет на правила

Вы говорили о ракетном давлении, понятно, о чем говорится. Впрочем, зачем именно сейчас, на фоне встреч мировых лидеров, они устроили Кременчуг? Зачем Одесса? Фактически они же сами стреляют себе в ногу. Они сами спровоцировали те решения, которых могло бы и не быть, и сами усугубляют свое положение.

Когда говорите о России, вы все-таки человек умный и логически мыслите. В то же время думаете о том, какие последствия получат ваши слова или действия. Верно? Ну, вы живете так. Вы же понимаете, что есть определенные правила, которые мы должны придерживаться, и они должны быть такими, чтобы вас не судили за них.

Политическая элита России в сегодняшнем виде – абсолютно иррациональная элита. Они вообще не думают так, как люди думают в мире. Им безразличны правила. Им безразлично, как мы живем.

Они демонстративно это делают, чтобы показать: "Нам ваши правила не нужны. Мы дожмем Украину, мы дожмем Европу (они так считают). Мы получим то, что хотим, и нам плевать на все эти условности, ради которых вы построили человеческую цивилизацию".

Они практически откровенно говорят миру: "А что вы нам сделаете? Мы можем убить определенное количество людей, просто так, назовем это "специальная операция". Начнем бомбить гражданские города".

Они демонстративно говорят, что сами будут устанавливать правила или вы становитесь перед нами на колени, чтобы они будут убивать вас. Это открытая демонстрация своего дерзкого поведения на глобальном рынке. Это делает Россия.

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Они вообще не учитывают какие-то саммиты. Напротив, хотят сделать это специально для саммита. Показать, что: "Вот вы собрались, а мы атаковали ТРЦ и убили определенное количество людей. Вы собрались в Мадриде на саммит НАТО, а мы в Одессе умышленно ударили по конкретному дому или санаторию. Что вы нам сделаете? Какие будут последствия для нас?"

Россияне сегодня имеют очень большое количество военных преступлений, документально доказанных. Я говорю не только о Киевской области, но и о Мариуполе, Волновахе, Рубежном и других городах Украины. Происходящее в Херсоне, где "на подвал" бросают всех, кто так или иначе является гражданином Украины, просто потому, что гражданин Украины.

Такой список доказанных преступлений не дает России какого-либо шанса потом это оправдать. Нет ничего, ради чего с ними нужно говорить, и они это понимают. То есть они пошли ва-банк.

В то же время, когда идешь ва-банк, ты должен напугать мир. Должен доказать, что будешь делать беззаконие, и благодаря ему будешь иметь возможность сидеть за столом переговоров, тебя будут бояться.

Чего хочет добиться Россия

Сейчас мы должны понять тактику России. Она состоит в том, чтобы напугать мир настолько, чтобы он отвернулся от войны в Украине и сказал – "отдавайте все, что они хотят, главное, чтобы этот ужас не продолжался, чтобы мы его не видели каждый день на страницах своих газет, или в своем телеэфире".

Я не понимаю, почему на Западе до сих пор влиятельные политики, которые все еще считают, что с Россией можно разговаривать. Это нонсенс. И здесь имею в виду не российское лобби, а определенный перечень влиятельных политиков, не входящих в него.

Страна "закусила удила" (потеряла голову – 24 канал), как говорят в России, поэтому она будет продолжать идти по пути эскалации. В то же время это означает, что будет все больше и больше прямых преступлений, которые должны напугать мир.

Именно поэтому будут крылатые ракеты. Впрочем, они будут бить не по украинской армии (потому что россияне очень боятся Вооруженных Сил Украины), а по жилым кварталам. Мы должны это понимать.

О позиции НАТО, освобождении Змеиного, а также переговорах между Украиной и Россией – читайте во второй части интервью уже вскоре на сайте 24 канала.