У России есть три ахиллесовых пяты, – Свитан сказал, что приведет к распаду страны-агрессора

Украинские силы продолжают наносить удары по России и оккупированным территориям. В частности, 11 июля были поражены 28 судов теневого российского флота в канале, соединяющем реку Дон и Азовское море. А 12 июля под ударами оказались три промы в оккупированном Крыму. В целом Украина должна сосредоточить свои сили по трем самым болезненням точкам противника.

Об этом рассказал 24 Каналу полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что целенаправленные атаки по важным для россиян объектам могут привести к разрушительным последствиям для врага. Кроме того, из-за ударов по логистике россиян оккупированный Крым превратился в обузу для Владимира Путина.

Россия не в состоянии закрыть эти свои объекты

Свитан пояснил, что по объектам в Крыму, вероятно, работали Силы беспилотных систем. Боевая задача выполняется на протяжении как минимум полугода. С августа 2025 года наносились удары по объектам российской нефтяной отрасли, а затем подключили непосредственно Крымское направление.

У России есть три ахиллесовы пяты, которые она не в состоянии закрыть – это объекты нефтеперерабатывающей отрасли, Крым и Москва. И давление на них, в конечном итоге, приведет к развалу России,

– подчеркнул военный эксперт.

По нефтяным объектам и Крыму, по мнению полковника ВСУ в запасе, Украина может действовать с воздуха. На Крымском полуострове уже после подавления российской ПВО, получив превосходство в воздухе, можно будет наносить удары авиацией. Это станет одним из переломных этапов в войне.

"Свитан" назвал три самых уязвимых точки России: смотрите видео

"Что касается Москвы, то по ней нужно работать только баллистическим оружием. Продолжение давления на российскую столицу приведет к развалу Российской империи, потому что это станет показателем того, что Москву, как оказывается, можно сжечь. И для колоний, которые Россия за последние сотни лет завоевала, это станет важным сигналом, что они могут уйти в свободное плавание", – отметил Роман Свитан.

Что будет с российским ядерным арсеналом?

Также он предположил, что в случае, если Россия развалится, произойдет с ее ядерным оружием.

В России за ядерное оружие отвечает 12-е Главное управление Минобороны. Туда берут очень ответственных офицеров. Если этому офицерскому составу придется переподчиниться, допустим, в соответствии с кодексом чести, более высокому начальнику, они это сделают. Тем более, если профинансировать вопрос контроля над ядерным оружием,

– пояснил он.

А дальше Совет безопасности ООН назначит, например, комиссара по контролю за ядерным оружием России, и эти структуры переподчинятся ему, ведь ООН стоит выше государственной власти. Тогда 12-е Главное управление Минобороны станет, по предположению военного эксперта, Силами быстрого реагирования ООН. Далее Совет Безопасности будет решать, что делать дальше с российским ядерным арсеналом.