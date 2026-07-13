Про це розповів 24 Каналу полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, наголосивши, що цілеспрямовані атаки по важливих для росіян об'єктах можуть призвести до руйнівних наслідків для ворога. Також через удари по логістиці росіян окупований Крим перетворився на тягар для Володимира Путіна.

Росія неспроможна закрити ці свої об'єкти

Світан пояснив, що по об'єктах у Криму, ймовірно, працювали Сили безпілотних систем. Виконується бойове завдання впродовж щонайменше пів року. З серпня 2025 року працювали по об'єктах російської нафтової галузі, а далі підключили безпосередньо Кримський напрямок.

У Росії є три ахіллесові п'яти, які вона неспроможна закрити – це об'єкти нафтопереробної галузі, Крим та Москва. І тиск на них, зрештою, призведе до розвалу Росії,

– наголосив військовий експерт.

По нафтових об'єктах та Криму, на думку полковника ЗСУ в запасі, Україні можна працювати на крилі. По Кримському півострову вже після придушення російської ППО, отримавши перевагу в повітрі, можна буде відпрацьовувати авіацією. Це буде один із переламних етапів у війні.

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"Щодо Москви, то по ній треба працювати лише балістикою. Продовження тиску на російську столицю призведе до розвалу Російської імперії, тому що це буде показником того, що Москву, як виявляється, можна спалити. І для колоній, які Росія за останні сотні років завоювала, це буде важливою ознакою, що вони можуть піти у вільне плавання", – зауважив Роман Світан.

Що буде з російським ядерним арсеналом?

Також він припустив, що у випадку, якщо Росія розвалиться, буде з її ядерною зброєю.

В Росії за ядерну зброю відповідає 12-те Головне управління Міноборони. Туди беруть дуже відповідальних офіцерів. Якщо цьому офіцерському складу доведеться перепідпорядкуватися, припустимо, відповідно до кодексу честі, більш високому начальнику, вони це зроблять. Тим більше, якщо профінансувати питання контролю ядерною зброєю,

– пояснив він.

А далі Рада безпеки ООН виділить, наприклад, комісара з контролю за ядерною зброєю Росії, і йому ці структури перепідпорядкуються, адже ООН вища за державну владу. Тоді 12-те Головне управління Міноборони стане, за припущенням військового експерта, Силами швидкого реагування ООН. Далі Рада безпеки буде вирішувати, що робити з російським ядерним арсеналом.