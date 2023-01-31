Военный ВСУ заметил, как пропаганда России "сдала" серьезную нехватку кадров в армии

Российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, мол, десанту страны-агрессора нет равных в обороне на линии Сватово – Кременная. Впрочем, этот факт свидетельствует лишь о проблемах в рядах оккупационных войск.

Так, армия, которая бросает десант в оборону уже находится не в лучшем состоянии. Такое мнение 24 Каналу выразил военный ВСУ, а до войны украинский политолог Кирилл Сазонов.

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Военный ВСУ объяснил, что нормальный десант – не вчерашний призыв – обучали совершенно другим вещам. Штурмовиков обучали рейдам в тыл противника, внезапным захватам объектов, а никак не оборонительным действиям.

Держать оборону десантников не учат, это другое. Если россияне вынуждены бросать десант, это значит, что у них нет пехоты или тех, кто будет сидеть в окопах,

– заметил Сазонов.

По его словам, россиянам только и остается, что гордиться тем, что они бросают десантников в оборону. Хотя до этого они перебрасывали штурмовиков и из Беларуси, и глубины России, и из-под Херсона с расчетом на наступательные действия.

Сазонов заметил проблемы в рядах оккупантов: смотрите видео

"Не исключено, что будет удар со стороны Кременной по Лисичанску, и тогда мы их всех будем отрезать от поставок на Бахмутском направлении. Им придется либо оказаться в котле, либо очень быстро делать "жест доброй воли" на Юг", – добавил военный ВСУ.

Потери оккупантов по состоянию на 31 января

Российские захватчики ежедневно несут потери личного состава. Только за прошедшие сутки украинские военные уничтожили 850 врагов. По состоянию на 31 января наши защитники ликвидировали 127 500 бойцов.

Кроме того, страна-агрессор несет значительные потери в военной технике. На металлолом уже превратились: