Владимир Путин сейчас находится в не лучших позициях перед вероятными переговорами о завершении российско-украинской войны. На кремлевского диктатора давят западные санкции, а продвижение на фронте ресурсно даются очень нелегко.

Об этом 24 Каналу рассказал российский политтехнолог Аббас Галлямов, отметив, что ситуация Путина ухудшается. Однако определенные успехи на поле боя оккупационная армия все же имеет, а это, к сожалению, укрепляет позиции Кремля. Важно, чтобы ВСУ удалось отбросить российские войска на некоторых участках фронта.

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Что влияет на положение Путина

Аббас Галлямов считает, что снижение напряжения на Ближнем Востоке, в частности соглашение между ХАМАСом и Израилем і падение режима Башара Асада, укрепляет позиции Дональда Трампа и ослабляет Путина.

Это приводит к снижению напряжения в мире, что позволяет крупным геополитическим игрокам сконцентрировать больше внимания и сил на российско-украинской войне. Это работает против кремлевского диктатора,

– подчеркнул он.

В результате, в России снижается эффективность различных государственных структур. Говорится об ухудшении экономики, политического положения Кремля и качества функционирования административных аспектов в государстве.

Политтехнолог привел пример, что авария на двух танкерах, затонувших в Керчи, ярко освещает неадекватное функционирование государственного аппарата России.

Провалы российской армии на фронте можно объяснить профессионализмом ВСУ или качеством западного оружия. Проблемы в экономике можно оправдать санкциями, но не эффективные действия власти при решении катастрофы в Черном море нельзя объяснить ничем, кроме как их криворукостью,

– сказал Аббас Галлямов.

По его словам, российским властям никто не мешал действовать в этой ситуации, ни ВСУ, ни США, однако они выбрали бездействие и ужасные экологические и экономические последствия для Крыма и Черноморского побережья Кавказа.

Важно! 15 декабря 2024 года в Керченском проливе произошла авария с двумя танкерами "Волгонефть", что привело к масштабному разливу мазута в Черное море. На 18 декабря зона загрязнения выросла до 50 километров, а последствия, по оценкам экологов, могут влиять на экосистему в течение 10 лет. Украина планирует обратиться к международным организациям, в частности ООН и ЕС, для проведения независимой экспертизы и привлечения к ликвидации последствий катастрофы.

Политтехнолог подытожил, что Путину совсем нечем похвастаться накануне вероятных переговоров, ведь Кремль имеет серьезные проблемы во всех государственных аспектах.