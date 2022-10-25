У россиян практически нет запасов ракет: Свитан пояснил, что на это указывает

Россия начала обстреливать Украину ракетами, изготовленными уже в 2022 году, то есть, несмотря на множество ограничений, страна-агрессор до сих пор может изготавливать оружие. Однако есть и хорошая новость – применение новых ракет означает, что запасы оккупантов почти иссякли.

Россия до сих пор имеет элементную базу для изготовления ракет

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан. Он пояснил, что любая изготовленная в этом тысячелетии ракета имеет элементную базу, которую производят на ведущих мировых площадках – американских, китайских, тайваньских. А это контролируемые площадки, поэтому остановить движение элементной базы для производства российских ракет возможно и сейчас этим занимаются наши партнеры.

Обратите внимание Количество и точность ракетных обстрелов ближе к зиме будет повышаться, – военный эксперт

Однако важно, что Россия имеет определенное количество накопленной элементной базы, на основе которой военно-промышленный комплекс России сейчас и производит ракеты. Вместе с тем количество как ракет, так и элементов, необходимых для их создания, уменьшается.

То, что идут ракеты уже 2022 года, означает, что стратегические запасы и так называемый неприкосновенный запас россияне уже выбрали. Поэтому сейчас они выполняют две задачи – пополняют эти запасы и пытаются работать и по Украине,

– подчеркнул Свитан.

Итак, ракеты заканчиваются, а создание новых нуждается в ресурсах, которые россияне также имеют только в ограниченном количестве. Так что производить ракеты и сразу же использовать их для атак по Украине оккупанты смогут недолго.

Сколько ракет могут изготовить оккупанты

Более того, кроме ресурсов, нужно трезво оценивать и возможности производства. Военный эксперт объяснил, что на места Россия может производить 2-3 ракеты определенного типа, например Х-101, Х-555 или "Искандеров". То есть в год они могут получить 20 – 30 ракет контрактного типа или около 100 ракет в целом .

К слову, больше всего сложностей с производством у россиян именно с "Искандерами", поскольку элементная база для них особенно связана с современными системами GPS. На это указывает и то, что Россия заказывает у Ирана ракеты именно такого типа, как "Искандер".

Роман Свитан рассказал о ракетном запасе и возможностях производства России: смотрите видео

Ракетные обстрелы Украины: последние новости