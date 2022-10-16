У россиян большие логистические проблемы на Юге: аналитик оценил их масштабы

У Оккупантов на Юге действительно логистические проблемы, но нужно понять – какого они уровня. Если мы рассмотрим правобережье Херсона, то эти проблемы – критического уровня.

Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он также отметил, что у россиян действительно нет поставок с левого на правый берег.

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С другой стороны, мы должны рассмотреть уровень южного плацдарма – сюда входит и левый берег Херсонщины и часть Запорожской области.

Именно этот южный плацдарм – имеет постоянные поставки оружия и техники, за счет такой транспортной артерии, как Керченский мост,

– отмечает Коваленко.

По словам специалиста, в подавляющем большинстве случаев, основная часть всего вооружения проходит именно через его железнодорожную часть.

Подробно от ОК "Юг" о том, что у оккупантов на Юге с логистикой: смотрите видео

"Тот уровень повреждений, который сейчас находится на Крымском мосту – повредил только один железнодорожный путь, а другой работает в реверсивном формате", – резюмирует он.

Что случилось на Крымском мосту