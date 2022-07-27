Возможность перебросить технику в Херсон еще остается, россияне знают места, – активист

Украинские военные ударили по Антоновскому мосту, по которому накануне оккупанты перевозили бронетехнику. Однако местные уверяют, что российские военные могут найти другие места для переброски техники в Херсон.

Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он подчеркнул, что у оккупантов есть еще один мост – в Новой Каховке.

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Враг может построить понтонные переправы

По словам активиста, там (в Новой Каховке) можно сделать понтонные мосты.

Есть два места ниже плотины возле села Львова и Казачьи Лагери. Из Корсунского монастыря проложена еще советскими войсками жестяная дорога, где военные тренировались наводить понтонные переправы,

– сказал он.

Молчанов рассказал, что ширина реки Днепр там около 450 метров и с обеих сторон удобные подъезды для любой техники.

"Известно, что россияне уже исследовали это место. Но если оккупанты и создадут там переправу, то уничтожить ее будет гораздо легче, чем стационарный мост", – добавил он.

Активист отметил, что есть еще одно место рядом с Антоновским мостом.

Надо будет разрушать какие-то дома на берегу, чтобы создать понтонную переправу, но она будет выходить вплоть до молодежного пляжа в Херсоне, это немного ниже на Днепре. Это две такие локации, где можно протащить через Днепр понтонные переправы,

– заявил он.

Молчанов отметил, что также функционирует мост через Ингулец. Там около 6 попаданий ВСУ с одной стороны, но по ним до сих пор можно ехать.

"Существуют и несколько мостов в зоне оккупированной территории – это в Снегиревке и ниже реки. Есть там железнодорожный мост, и еще несколько мостов возле соседних сел", – вспомнил он.

Активист подчеркнул, что сразу после удара ВСУ по мосту через Ингулец оккупанты начали строить там понтонную переправу через эту реку. Когда-то там уже был советский мост, и сейчас сделать это будет легче.

Поэтому переброска техники для оккупантов пока не проблема. Хотя уже накануне были кадры, будто Стремоусов горько плакал. Я уже подумал, что может, наконец, умрет, но нет. Думаю, что коллаборанты понимают, к чему все идет,

– подытожил он.

Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: главное