У россиян есть очень большие потери, - Мусиенко объяснил ситуацию возле Горского и Золотого

Украинские силы в Горском и Золотом держались практически с начала полномасштабного вторжения России. Особенно когда в апреле оккупационные войска начали активно наступать на населенные пункты в том направлении.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Он сообщил, что сначала российские войска двигались на Попасную, тогда они не смогли взять Горское и Золотое, ведь "сломали зубы". Там украинские военные держали и давали мощный отпор врагу. Они отбили очень много штурмов русских войск и те понесли большие потери по этим направлениям.

Они (украинские военные – 24 канал) отошли, когда Россия подтянула дополнительные резервы, а также перекинула еще дополнительные силы. Они поняли, что это действительно необходимо для того, чтобы избежать окружения,

– рассказал Александр Мусиенко.

"Русские войска выходили к западу от Тошковки – там они как раз пытались перерезать украинским силам трассу на Лисичанск. И вообще соединение с теми подразделениями, которые находятся в районе Попасной. Для того чтобы наши подразделения из Горское и Золотого не могли нормально отойти", – объяснил Мусиенко.

По его словам, осознавая все риски, было принято верное решение, что наши силы должны вовремя отойти. Это необходимо, чтобы не попасть в окружение.

"Как следствие, мы видим, что российские войска там прорвались. Они берут под контроль, в том числе и дорогу, которая ведет на Лисичанск. Однако самое важное, что нет "котла" и окружения – этого избежали", – подытожил Александр Мусиенко.

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Британская разведка сообщила, что оккупантам удалось на 5 километров продвинуться в сторону Лисичанска и захватить несколько населенных пунктов. В МВД считают, что сейчас угроза окружения Лисичанска очень высока.

Российские оккупанты продолжают накапливать силы на Востоке Украины. Именно поэтому украинские власти рекомендуют местным покинуть опасные населенные пункты. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины следят за всеми передвижениями врага, поэтому какого-нибудь неприятного "сюрприза" для наших защитников не будет.

Российские оккупанты в Мариуполе изменили тактику контроля передвижения. Большинство сил они перекинули из города на другие направления.

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