Какая проблема появилась у россиян на фронте: военная сводка от Свитана
Институт изучения войны сообщает, что последние несколько дней у россиян серьезные потери. Кроме того, враг жалуется на их минные поля и отсутствие карт.
В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал, почему жалуются россияне.
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Российская карта минных полей
По словам военного эксперта, российское руководство не дает карты минных полей, ведь они их не имеют. В этом проблема.
При минировании каждое подразделение не имеет карты, а имеет тропу. Именно поэтому им нужна карта троп, а не карта минных полей. При этом с тропы сходить нельзя, даже если очень хочется
Когда подразделение идет и заходит другое – никто никакой карты минных полей не передает. Ее просто не существует. А карту троп – передать невозможно. Можно только провести по этой тропе, показывая как проходить, на что ориентироваться, куда можно становиться, а куда нет. Этого не происходит,
– рассказал Роман Свитан.
"Россияне от испуга минируют все – там мина на мине и еще сверху минами накрыто. Соответственно следующее подразделение попадает в такую интересную проблему. Их заводят на позицию, бросают и говорят: "Никуда выходить нельзя, ведь вокруг мины. Карты минных полей нет. Сидите на позициях". Все", – добавил военный эксперт.
Смотрите полное видео с Романом Свитаном на ютубе 24 Канала:
Попытки россиян захватить Авдеевку
Роман Свитан отметил, что теми силами, которые есть у россиян, их попытка окружить Авдеевку обречена на провал. Для того чтобы окружить авдеевский гарнизон, ширина охвата должна быть в 2 раза больше, чем ширина самого укрепрайона.
У нас там больше 10 километров в районе Авдеевки. Следовательно, они должны создать, как минимум, километров с 12 и двигаться на полуохват,
– подчеркнул военный эксперт.
Попытки россиян наступать на Авдеевку / Скриншот с видео
Он добавил, что у россиян вместо этого ширина 3 – 4 километра. Это означает, что она простреливается со всех сторон и будет отсекаться.
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