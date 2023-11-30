В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів, чому скаржаться росіяни.

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Російська карта мінних полів

За словами військового експерта, російське керівництво не дає карти мінних полів, адже вони їх не мають. У цьому вся проблема.

При мінуванні кожен підрозділ не має карти, а має стежку. Саме тому їм треба карту стежок, а не карту мінних полів. При цьому зі стежки сходити не можна, навіть якщо дуже хочеться.

Коли підрозділ йде і заходить інший – ніхто ніякої карти мінних полів не передає. Її просто не існує. А карту стежок – передати неможливо. Можна тільки провести цією стежкою, показуючи як проходити, на що орієнтуватися, куди можна ставати, а куди ні. Цього не відбувається,

– розповів Роман Світан.

"Росіяни з переляку мінують все – там міна на міні й ще зверху мінами накрито. Відповідно наступний підрозділ потрапляє в таку цікаву проблему. Їх заводять на позицію, кидають й кажуть: "Нікуди виходити не можна, адже навколо міни. Карти мінних полів немає. Сидіть на позиціях". Все", – додав військовий експерт.

Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу:

Спроби росіян захопити Авдіївку

Роман Світан зазначив, що тими силами, які є у росіян, їх спроба оточити Авдіївку – приречена на провал. Для того, щоб оточити авдіївський гарнізон, ширина охоплення повинна бути у 2 рази більша, ніж ширина самого укріпрайону.

У нас там понад 10 кілометрів в районі Авдіївки. Отже, вони повинні створити, як мінімум, кілометрів з 12 й рухатися на напівохоплення,

– наголосив військовий експерт.



Спроби росіян наступати на Авдіївку / Скриншот з відео

Він додав, що у росіян натомість ширина 3 – 4 кілометри. Це означає, що вона прострілюється зі всіх сторін й буде відсікатися.

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