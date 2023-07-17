Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, артиллерийские дивизионы у россиян формируются исключительно из советской артиллерии.
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"Именно процент самоходных артиллерийских установок уменьшается. То есть уменьшается общая мобильность артиллерийских подразделений. Итак, мы говорим о деградации качества как артиллерии, так и артиллерийских средств. Также контрбатарейной борьбы", – сказал военный обозреватель.
Проблемы россиян на поле боя
Коваленко отметил, что Силы обороны Украины в мае и июне продемонстрировали рекордные показатели по уничтожению российской артиллерии. Однако у врага еще достаточно много артиллерии как на складах, так и в пользовании. В качестве ВСУ имеют это преимущество, но в количестве – пока рано об этом говорить.
Но не исключаю, что на каком-то из направлений у оккупантов появится этот достаточно серьезный пробел. Полностью закрыть артиллерийскими потребностями всю линию фронта они даже сегодня не могут. Также не могут удовлетворить боекомплектом эти потребности,
– предположил он.
Военно-политический обозреватель не исключает, что через некоторое время интенсивной работы контрбатарейных средств ВСУ будет участок фронта, где у россиян будет самая большая проблема с артиллерией.
Как ВСУ ведут контрбатарейную борьбу
- Заместитель командующего Восточной группировкой ВСУ по коммуникациям Сергей Череватый сообщил, что украинские военные продолжают эффективную контрбатарейную борьбу на Востоке. Единственная их проблема – большое количество россиян.
- Череватый заметил, что враг не считает ни личный состав, ни оружие, ни технику. В то же время Силы обороны пытаются выполнять боевые задачи с минимальными потерями – в этом значительная роль принадлежит разведке.
- Александр Коваленко рассказал, что Силы обороны Украины уничтожают артиллерийские системы россиян в рекордном количестве. Показатель вражеской артиллерии в какой-то момент станет критическим. оккупанты не смогут компенсировать потери, вести наступательные и даже оборонительные действия.