Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, артилерійські дивізіони у росіян формуються виключно з радянської артилерії.

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"Саме відсоток самохідних артилерійських установок зменшується. Тобто зменшується загальна мобільність артилерійських підрозділів. Отже, ми говоримо про деградацію якості як артилерії, так і артилерійських засобів. Також контрбатарейної боротьби", – сказав військовий оглядач.

Проблеми росіян на полі бою

Коваленко зазначив, що Сили оборони України у травні та червні продемонстрували рекордні показники зі знищення російської артилерії. Однак у ворога ще є досить багато артилерії як на складах, так і в користуванні. В якості ЗСУ мають цю перевагу, але у кількості – поки зарано про це говорити.

Але не виключаю, що на якомусь з напрямків в окупантів з'явиться ця досить серйозна прогалина. Повністю закрити артилерійськими потребами всю лінію фронту вони вже навіть сьогодні не можуть. Також не можуть задовольнити боєкомплектом ці потреби,

– припустив він.

Військово-політичний оглядач не виключає, що через деякий час інтенсивної роботи контрбатарейних засобів ЗСУ буде ділянка фронту, де у росіян буде найбільша проблема з артилерією.

Як ЗСУ ведуть контрбатарейну боротьбу