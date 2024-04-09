Обычная жизнь рабов, – Муждабаев оценил российский менталитет

Россияне привыкли, что за них всегда кто-то делает выбор. Они чувствуют себя дискомфортно, когда сверху нет условного царя. А единственный стимул для народа страны-оккупантки - деньги.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил украинский журналист, медиаменеджер, заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев. В общем, россияне в очередной раз доказывают, что громкая фраза "своих не бросаем" – это лишь банальные слова.

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"Это обычная жизнь рабов, где главное – чтобы не меня. А если кого-то: ну это же не я, со мной такого не произойдет, я в этом не виноват, я к этому не имею никакого отношения – я никто. То есть они прекрасно друг друга знают, что никто никому там руку помощи не протянет, никто ни за кого ничего не сделает, – объяснил он.

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Россияне любят только деньги. Особенно те, которые не надо зарабатывать.

"Деньги, которые Путин платит им за войну – они же не трудовые. Надо только согласиться стать убийцей. И война будет продолжаться до тех пор, пока у Путина будут деньги на финансирование их желания получать их ни за что", – отметил Муждабаев.

Они не планируют наперед, а живут одним днем. Возможность выбора их подавляет и создает дискомфорт. Поэтому они готовы жить в рабстве, где будет руководить и решать все за них определенный царь.

"Это обычная жизнь раба. Не могу представить мир, где можно жить так долго. Причем фюреры меняются, а рабы остаются. И становятся еще глупее. Мы имеем дело с таким примитивом: есть деньги – есть война, нет денег – нет войны", – резюмировал журналист.

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