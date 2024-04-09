Про це у розмові з 24 Каналом відзначив український журналіст, медіаменеджер, заступник гендиректора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв. Загалом, росіяни вкотре доводять, що гучна фраза "своіх нє бросаєм" – це лише банальні слова.

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"Це звичайне життя рабів, де головне – щоб не мене. А якщо когось: ну то ж не я, зі мною такого не станеться, я у цьому не винен, я до цього не маю жодного відношення – я ніхто. Тобто вони прекрасно один одного знають, що ніхто нікому там руку допомоги не протягне, ніхто ні за кого нічого не зробить, – пояснив він.

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Росіяни люблять лише гроші. Особливо ті, які не треба заробляти.

"Гроші, які Путін платить їм за війну – вони ж не трудові. Треба тільки погодитися стати вбивцею. І війна триватиме доти, допоки у Путіна будуть гроші на фінансування їхнього бажання отримувати їх ні за що", – відзначив Муждабаєв.

Вони не планують наперед, а живуть одним днем. Можливість вибору їх пригнічує і створює дискомфорт. Тому вони ладні жити у рабстві, де керуватиме і вирішуватиме усе за них певний цар.

"Це звичайне життя раба. Не можу уявити світ, де можна жити так довго. При чому фюрери змінюються, а раби залишаються. І стають ще дурнішими. Ми маємо справу з таким примітивом: є гроші – є війна, немає грошей – немає війни", – резюмував журналіст.

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