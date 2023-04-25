У самой старшей матери Украины немедленно отбирают 12-летнюю дочь после жалоб на угрозы жизни

У самой старшей матери Украины – 78-летней Валентины Подвербной немедленно отобрали ребенка из-за ненадлежащих условий ухода и проживания, а также угрозы его жизни.

Сегодня 12-летняя дочь старейшей матери Украины 78-летней Валентины Подвербной в соцсети опубликовала сообщение, в котором рассказала о психологическом и физическом издевательстве над ней со стороны матери.

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Уже к вечеру решение об изъятии ребенка принял исполком Черниговского горсовета. Управление по делам детей готовит соответствующий иск в суд.

Если суд поддержит решение исполкома горсовета, ребенка устроят в патронатную семью или выберут другую форму воспитания. Если суд не поддержит решение исполкома, ребенка вернут матери.

С прошлого года семья на учете службы

Валентина Подвербная родила дочь в феврале 2011 благодаря искусственному оплодотворению.

В ноябре 2022-го представители ювенальной полиции составили на Валентину Подвербную два административных протокола: за невыполнение родительских обязанностей и психологическое насилие.

В январе этого года в Новозаводском суде Чернигова дело рассматривалось в закрытом режиме. В марте ее закрыли – суд не увидел в действиях женщины состава админправонарушения.

Девочка сама попросила забрать ее от матери

Анна-Мария Подвербная заявила, что мать издевается над ней физически и психологически. В частности, бьет, царапает, травит, запрещает мыться. Также есть слова, что женщина хочет довести ее до самоубийства.

Полиция немедленно отреагировала и вместе с соответствующими службами посетила Подвербные домой, в ходе проверки было установлено, что ребенок находится в ненадлежащих санитарно-гигиенических условиях и испытывает домашнее насилие.

Во время общения со службами девочка попросила забрать ее от матери.

Следовательно, ребенка забрали и привезли в детскую больницу. В ходе осмотра врачи не обнаружили на теле девочки следы физического насилия.

В прошлом году украинка Оксана Спектор, живущая сейчас в Израиле, обратилась в суд, чтобы обжаловать материнство Валентины Подвербной. Спектор утверждала, что она сдала на хранение в клинику репродуктивной медицины свои яйцеклетки. Она заподозрила, что именно их без ее согласия использовали для оплодотворения Подвербной. Оксана Спектор просила суд назначить ДНК-экспертизу и в случае совпадения признать ее матерью ребенка. Слушания по делу до сих пор продолжаются.