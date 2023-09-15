У Шуфрича нашли документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей
Во время обысков у Нестора Шуфрича сотрудники СБУ обнаружили документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей. У него дома хранилась "концепция" с его подписью и подписью Медведчука.
Источники 24 Канала предоставили эксклюзивные фото циничного документа, найденного у Шуфрича. Правоохранители обнаружили достаточно доказательств для оглашения нардепу подозрения в государственной измене.
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Планы относительно оккупированных территорий
В ходе обыска у Нестора Шуфрича СБУ обнаружила документ со сформированной "концепцией" автономии Донецкой и Луганской областей в составе Украины. Документ предусматривает переименование этих областей в так называемые "края", широкие права, возможность самостоятельного проведения выборов, формирование отдельного правительства и парламента.
Подрывной документ хранился у Шуфрича / источники 24 Канала
В частности, этот документ предлагает предоставить полную свободу действий по обеспечению экономической самостоятельности, национальных потребностей, решению гуманитарных вопросов в сфере образования, языка и культуры.
Местные "власти" могли бы самостоятельно организовать референдум, а также согласовывать увольнения прокурора, глав МВД и СБУ. Также отдельно в документе указали возможность "обеспечивать функционирование государственных и национальных языков края". Очевидно, что речь идет о русском языке.
Документ предусматривает широкие права местного "правительства" / источники 24 Канала
В каждом из "краев" должны были назначить представителя президента, который бы следил за соблюдением Конституции. Однако для принятия соответствующей "концепции" правительство должно было изменить законодательство.
Концепцию сформировали еще с началом вторжения / источники 24 Канала
Под документом, датированным июлем 2014 года, стоят подписи предателя Виктора Медведчука и самого Нестора Шуфрича.
Обыски у Шуфрича: что известно
- 15 сентября СБУ посетила дом Нестора Шуфрича с обыском в отношении функционирования в Украине шпионской сети. Ему инкриминировали работу на одного из бывших заместителей секретарей СНБО. Он в 2014 году уехал в Москву, где его завербовало российское ФСБ.
- СБУ нашла достаточно доказательств подрывной деятельности Шуфрича и сообщила нардепу подозрение в госизмене. Сообщается, что тот выполнял задание агента ФСБ Владимира Сивковича.
- Также во время обысков у Шуфрича обнаружили георгиевские ленты, советские медали, двуглавые орлы, кители. Также он имеет удостоверение Верховного Совета СССР и Министерства путей сообщения уже несуществующей страны.