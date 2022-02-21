У слов есть цена: россияне уже платят только за намерения Кремля признать боевиков

21 февраля 2022 , 23:18
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Источник:

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Еще до принятия решения о "легитимизации боевиков" Владимиром Путиным значительные потери отметили российские компании. Курс доллара на бирже значительно вырос – до 80 рублей.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности подчеркнули, что всего за один день "холодной войны" 18 января российские компании подешевели на 30,5 миллиарда долларов.

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Какие показатели ухудшились:

  • Индекс Мосбиржи упал практически на 12%.
  • Индекс РТС – почти на 15%. Они впервые скатились на эти отметки с ноября 2020 года.
  • В пятерке лидеров падение ценных бумаг таких российских компаний и финансовых организаций, как ВТБ (-20,9%), VK (-19,6%), "Роснефть" (-19,4%), "Аэрофлот" (– 18,6%), Сбер (-17,5%).
  • Также 14% теряют "Русал", Ozon, ГК "Пик" и "Яндекс".
  • Курс евро на данный момент вырос более чем на 2,7% и превысил 90 рублей.
  • Доллар подорожал на 2,5%, или почти на 2 рубля, и сейчас торгуется на бирже по 79,3 рубля.

Падение индексов российских компаний / Фото Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Что известно о "признании" "республик" Путиным: 

  • Еще 15 февраля Госдума России обратилась к Путину с просьбой признать так называемые "псевдореспублики на Донбассе".
  • 21 февраля с таким обращением к Путину уже выступили предводители наемников Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
  • Глава Кремля созвал Совбез, чтобы якобы обсудить вопросы Донбасса.
  • Вечером 21 февраля он выступил с обращением к российскому народу, в котором и сказал о "легитимизации образований".
  • Большинство стран массово осуждают решения Путина, а вот Куба, Венесуэла, Никарагуа, Сирия, самопровозглашенные Абхазия и Южная Осетия, а также Чечня "поздравили".
Автор: Ірина Пундор