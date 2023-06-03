У Соловьева подгорает из-за Шебекино: у безумного пропагандиста снова заговорили о ядерке

Пока бойцы РДК и легиона "Свобода России" работают над освобождением Белгородской области, где-то в Москве продолжает вопить в студии Владимир Соловьев. Российский пропагандист даже признал успех добровольцев.

Об этом стало известно из отрывков очередного эфира пропагандиста, информирует 24 Канал. Отметим, что кремлевские руководители ни пары из уст до сих пор не сказали о ситуации в Белгородской области.

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Снова кричит о ядерке

Шебекино – красивый "русский" город, расположенный на "русской" земле, а его "утюжат" – вот так Соловьев начал свою очередную порцию яда в эфире. Ненароком ему все же пришлось признать ничтожность российской армии, но пока косвенными словами.

Мы говорим, мол, они пытались совершить террористическую атаку на Белгородскую область, у них не получилось. И все у них получилось! Они превратили жизнь жителей Шебекино в ад,

– сказал пропагандист.

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Впоследствии он вернулся в царские времена и вспомнил о Белгородской, Курской и Брянской "губернии". Мол, там есть готовые люди, которым только нужно раздать оружие. Вероятно, для защиты территорий. Ибо "нельзя к этому привыкать и мириться". В заключение другой пропагандист спел традиционную последнюю песню о ядерном оружии.

"Ядерный вопрос должен обсуждаться на политической арене и не нужно этого бояться. Потому что они так и будут смотреть на нас", – сказал он.

Дело в том, что на Россию уже никто не смотрит. И ядерным ударом страна-террорист в первую очередь уничтожит себя.

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