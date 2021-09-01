У США и Украины одна позиция, – Кравчук сказала, обсудят ли Зеленский и Байден Донбасс

Вскоре Президент Украины Владимир Зеленский встретится с американским лидером Джо Байденом. Вполне возможно, что во время разговора главы государств обсудят и Донбасс.

Нашей стране повезло бы, если бы США приняли участие в соответствующих переговорах. Об этом в программе "Первые лица" с Еленой Трибушной сказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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Кравчук: Участие США в любом формате помогло бы Украине

По ее словам, нормандский формат нельзя изменить только по желанию Украины. Даже если государство заручится поддержкой Франции и Германии.

Ведь в соответствующих переговорах должна принимать участие Россия. А также – свидетели, которые подтвердили, что государство-агрессор врет.

США и мы имеем одну позицию. США не признают оккупации, не верят байкам, что так называемые "республики" что-то решают,

– отметила Кравчук.

Она отметила, что участие США в каком-то формате, в переговорах очень помогло бы Украине. Было бы хорошо, даже если бы в нашем государстве появился специальный представитель Государственного департамента, как когда-то был Курт Волкер.

. Курт Волкер – американский дипломат. С 2017 по 2019 годы он был специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины. Волкер регулярно критикует действия России

Кравчук отметила, что на встрече 1 сентября Байден и Зеленский могут поговорить о привлечении США к переговорам. Соответствующая тема должна обсуждаться на уровне президентов, ведь именно глава государства назначает спецпредставителя.

О чем поговорят Зеленский и Байден

Встреча Зеленского и Байдена состоится уже 1 сентября в Вашингтоне.

Президенты планируют встретиться в формате один на один, а также – дать совместный брифинг.

По словам уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, украинский президент везет в США список пленных.

Экс-посол Украины в США Валерий Чалый считает, что, вероятно, Зеленский вернется с США с поддержкой для Украины.

США в переговорах по Донбассу: коротко