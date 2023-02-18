У террористов – косоглазие, – Гамалий рассказал о местах ударов по Хмельницкому
Утром 18 февраля оккупанты совершили очередную ракетную атаку по территории Украины. Известно, что попадание было зафиксировано в Хмельницком.
Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий в эфире телемарафона рассказал о последствиях ракетной атаки. По его словам, около 9:00 террористы нанесли 2 ракетных удара по городу.
Внимание Ракетный удар по Хмельницкому: власти рассказали о последствиях и раненых
Куда попали вражеские ракеты
Гамалий рассказал, что одна ракета попала в военный объект, вторая – по гражданским застройкам. В результате попадания возник большой пожар, однако по состоянию на 11:00 его ликвидировали.
Террористы – косоглазые, им нет разницы, куда стрелять,
– сказал глава ОВА.
Пока известно о 2 раненых: мужчина получил осколочное ранение ноги, повреждения получила также женщина, которая находилась вблизи места прилета.
Гамалий отметил, что их состояние – стабильное. Медики оказывают необходимую медицинскую помощь пострадавшим.
Руководитель ОВА рассказал, что повреждения получили несколько многоэтажек. Ударной волной в квартирах выбило окна и двери. Кроме того, повреждения получили и автомобили, которые были припаркованы рядом.
Все коммунальные службы работают над ликвидацией последствий.
Что известно о ракетной атаке 18 февраля: коротко
- Около 9 утра в ряде областей прозвучали сирены. Впоследствии воздушная тревога распространилась по всей Украине.
- Из-за угрозы ракетной атаки экстренные отключения света применяли: в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Николаевской областях.
- В 09:03 Гамалий сообщил, что в Хмельницком раздался взрыв. Из-за российского удара повреждены 3 учебных заведения и около 10 многоэтажных жилых домов, ранены.
- Также СМИ сообщали о взрывах в Херсоне. Местные жители призывали быть осторожными.
- Российские оккупационные войска выпустили по Украине четыре крылатых ракеты "Калибр" из акватории Черного моря. Две ракеты уничтожили силы и средства противовоздушной обороны.
- Также стало известно, что во время очередной атаки Украины две российские ракеты пролетели над Южноукраинской АЭС. Они двигались со стороны Южного Буга в направлении города Первомайск Николаевской области.
- В Энергоатоме подчеркнули, что воздушные объекты оккупантов находились опасно близко к ядерному объекту. Таким образом, россияне снова спровоцировали ситуацию в которой была угроза ядерной катастрофы.